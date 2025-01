Lunas de sangre, lluvias de meteoros y eclipses: qué esperar en 2025. 

image.png

Por ejemplo, en Argentina, el horario para estar muy atento será 3.58 am con el máximo del eclipse, pero todo el proceso de ocultación dura más de 6 horas, comenzando con la penumbra a las 12.57 am, seguido de la parcialidad a las 2.09 am, e inicio de la totalidad 3.26 am, desandando el camino con sus etapas hasta cerca de las 7 am con la puesta de la Luna.

Cuándo habrá eclipse parciales este año

El 29 de marzo ocurrirá un eclipse solar parcial, en este caso será visible en partes del noreste de Estados Unidos, este de Canadá, Groenlandia, Europa, noroeste de África y noroeste de Rusia, no desde América del Sur, por lo tanto, desde Argentina tendremos que esperar para ver un eclipse solar.

image.png

En este eclipse parcial de Sol, cerca de 8 millones de personas podrán ver hasta el 60 % del disco solar bloqueado por la Luna. Mientras que los más afortunados (que verán hasta un 90 % del Sol cubierto) están cerca de las 45 mil personas, esto teniendo en cuenta solamente a aquellos que son residentes, sin contemplar el turismo astronómico.

El último eclipse del año será parcial de Sol el 21 de septiembre. Comparativamente hablando con el eclipse solar parcial de marzo, en este caso, pocas personas tendrán el privilegio de verlo, ya que solo se mostrará para: el sur de Australia, la Antártida, y parte de los océanos Pacífico y Atlántico. Lamentablemente, no se verá desde Argentina continental, pero sí desde la Antártida Argentina.

Esas regiones, suelen tener abundante nubosidad durante la mayor parte del año, pero debemos esperar a pocos días antes del evento para tener el pronóstico de nubosidad y saber quienes podrán verlo mejor.

Las lluvias de meteoros se harán presentes en 2025

2025 será un gran año para los aficionados a las lluvias de meteoros, con varios eventos notables que incluirán algunas de las lluvias más prolíficas y famosas. Las Perseidas, que alcanzarán su punto máximo en agosto, suelen ser las favoritas del público por su intensidad y brillo. Sin embargo, este año su visibilidad estará algo comprometida debido a la luz de la Luna.

image.png

Como compensación, las Leónidas, en noviembre, se desarrollarán bajo cielos oscuros gracias a una luna menguante, ofreciendo alrededor de 15 meteoros por hora cerca de su punto máximo.

Además, las superlunas volverán a captar la atención de los observadores del cielo en 2025. Este fenómeno ocurre cuando una luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra. La más grande y brillante del año se verá el 5 de noviembre, prometiendo ser la más impactante desde 2019.