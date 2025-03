Ni todos los días ni cada un mes: cuándo tenemos que bañar a nuestras mascotas durante una ola de calor. 

Aunque podría parecer una buena idea para combatir el calor, bañar a tu perro todos los días puede resecar su piel, eliminar sus aceites naturales y causar irritaciones. De lo contrario, durante el verano, los perros sudan principalmente a través de sus almohadillas y liberan olores corporales que pueden acumularse, por lo que un baño ocasional es necesario para mantenerlos cómodos y limpios.

Lo común es mojar la cabeza o el tronco de tu perro, sin embargo, esto puede no ser todo lo eficaz. De hecho, mojar el pelaje de tu perro cuando las temperaturas son muy altas puede provocar una especie de vapor caliente que no le ayudará a refrescarse. Depende de la raza, puede que el agua no llegue a traspasar el pelo y que no refresque la piel.

image.png

Lo más recomendable es mojarle zonas como el vientre, las almohadillas de las patas y humedecer el interior de las orejas con cuidado para que no le entre agua en el oído.

Cómo cuidar a nuestras mascotas de la ola de calor

Además de refrescar las zonas importantes de tu perro estos son otros consejos para cuidarlo del calor: