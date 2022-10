Una chica quiso sorprender a su novio pero descubrió que le era infiel. 

Cuando estaba ordenando el cuarto del chico, encontró unos objetos de su amante. “Conmigo no se cuida y yo no uso esos aritos”, escribió la joven junto a una foto de la mesita de luz de su novio donde encontró un preservativo y un par de aros.

Inmediatamente, el tweet publicado por el usuario @lefossi_ tuvo una gran repercusión, con más de 76 mil me gusta y 500 comentarios. Luego de volverse viral, la implicada @troncoso_mm compartió las capturas de la conversación que tuvo con su novio y provocó aún más polémica en las redes sociales por la insólita respuesta del chico.

“¿Por qué no fue buena idea?”, le preguntó el joven, luego de Martina demostrara su tristeza por haberle ordenado el cuarto. “Porque guardé mis cosas en tu cajón y hay un forro usado y aritos que no son míos. La otra vez, cuando sacaste el tabaco no estaba eso, pero bueno, no pasa nada, te hubiese dejado mis cosas arriba de la mesa y después acomodas”, explicó ella.

Sin embargo, él no se hizo responsable de la situación de infidelidad e intentó manipular a la joven dando vuelta la conversación. “Esos forros están hace rato ya y los aritos también. Ya pensás cualquiera, no sé para qué carajo pones las cosas ahí, si siempre las guardo en la cajonera”, escribió el joven por Whatsapp.

No pasa nada, ya está”, cerró ella. Y le pidió respeto: “Hablá bien. A mí, hablame bien, porque nadie te dijo nada malo ni te ataqué ni nada”.

Los comentarios de los usuarios y final inesperado

Aunque Agustina no comentó más acerca del desencuentro, los usuarios que estaban desesperados por saber cómo terminó todo y notaron que la chica borró las capturas del chat con su novio continuaron preguntando. “Lo perdonó”, aseguraban varios comentarios, pero la autora de la historia no confirmó nada de esto.

