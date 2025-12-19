viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 19:55
Streaming.

Una foto del elenco de Mi Pobre Angelito se viralizó y despertó curiosidad entre los fans

La fotografía, que aparenta capturar a Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern juntos, se viralizó despertando nostalgia y dudas sobre su autenticidad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una foto del elenco de Mi Pobre Angelito se viralizó y despertó curiosidad entre los fans.

Una foto del elenco de Mi Pobre Angelito se viralizó y despertó curiosidad entre los fans.

En los últimos días se viralizaron varias imágenes que supuestamente mostraban a parte del elenco de Mi Pobre Angelito reuniéndose por el 35° aniversario del film, provocando furor en redes. La circulación de estas mostraba a Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern juntos.

Est llevó a los seguidores a compartir comentarios de emoción y recuerdos sobre la emblemática película navideña. No obstante, según informó Heraldo USA en el primer desmentido, las fotografías fueron generadas mediante inteligencia artificial, desinflando rápidamente la reacción inicial de los fanáticos.

La estrategia digital combinó inteligencia artificial y material real para crear un montaje casi indetectable sobre Mi Pobre Angelito.

La estrategia digital detrás de un montaje difícil de detectar

Según MM Radio, la edición combinaba imágenes generadas por inteligencia artificial con fragmentos reales tomados de apariciones públicas, lo que dificultaba identificar inconsistencias o errores. La manera en que se integraron los rostros y gestos de los actores dio la sensación de que todo era auténtico, reforzada por publicaciones cargadas de nostalgia y recuerdos de los fanáticos.

El video, que ganó popularidad en las últimas jornadas en perfiles de seguidores, mostraba a los actores que interpretan a Kevin McCallister, Harry y Marv, los protagonistas de la película, en un supuesto reencuentro para conmemorar el estreno original de 1990.

Los personajes de Kevin McCallister, Harry y Marv aparecieron en una supuesta reunión para rememorar el estreno de 1990.

El impacto en línea se disparó, según Dailymotion, porque el material apelaba a “la memoria colectiva, el deseo compartido de ver juntos nuevamente a los actores y la fascinación por los íconos culturales de finales del siglo XX”. Esta sensación se reforzó por el carácter de clásico navideño que tiene Mi Pobre Angelito.

Incertidumbre y comentarios de los seguidores de Mi Pobre Angelito

A medida que el video se difundía, internautas y expertos comenzaron a notar gestos poco naturales, cambios en la iluminación y cortes inesperados. Entre los comentarios más destacados se señalaba la intervención digital, con mensajes como “Es tremenda IA eso” y “Ya no sé cuándo es IA y cuándo no, aaa!!!”. Estas observaciones generaron un debate sobre la veracidad del contenido y motivaron la opinión de especialistas.

MM Radio informó que especialistas en edición de video y en inteligencia artificial examinaron el clip y concluyeron que “No existe registro de un evento donde Culkin, Pesci y Stern hayan estado juntos para celebrar el aniversario”.

El eco digital se potenció por el deseo colectivo de ver reunidos a los actores y la fascinación por los íconos culturales de los años 90.

Mediante análisis forense de las imágenes, los expertos detectaron señales artificiales, variaciones bruscas en la expresión facial y patrones repetitivos típicos de algoritmos de generación visual. Además, no se encontraron comunicados oficiales ni publicaciones de los actores o de los productores que confirmaran un reencuentro verdadero.

El efecto nostalgia, motor de la difusión y credulidad

La permanencia de la saga dirigida por Chris Columbus y su estrecha relación con la época navideña explican el fuerte impacto del video.

De acuerdo con Dailymotion, la expectativa de ver reunidos a los actores tras más de treinta años “activó emociones colectivas que facilitan la difusión acrítica de contenidos en entornos sociales”. Un experto consultado por MM Radio señaló: “Cuando el público quiere ver juntos a sus ídolos, suele bajar el umbral de escepticismo”.

Las pesquisas y dudas surgieron rápidamente, lo que llevó al desenmascaramiento del montaje digital sobre la reunión del elenco.

En los días posteriores al desmentido, comunidades de fanáticos compararon este caso con otros montajes virales y resaltaron el alto nivel de las tecnologías digitales actuales. Este fenómeno generó discusión entre especialistas sobre cómo la nostalgia facilita que materiales artificiales se difundan con rapidez en entornos digitales.

El episodio, informado por MM Radio y Dailymotion, pone de manifiesto hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser utilizada para crear contenidos audiovisuales falsos a gran escala y cómo estos pueden influir en la percepción del público cuando se vinculan a figuras públicas o marcas reconocidas.

Expertos en tecnologías digitales subrayan la importancia de contrastar información con fuentes confiables y de recurrir a evaluaciones profesionales antes de difundir videos o imágenes dudosas, como medida para limitar la circulación de este tipo de materiales.

Mi Pobre Angelito.

“Las plataformas sociales se han transformado en escenarios ideales para este tipo de experimentos visuales debido al alcance masivo y la rapidez de replicación”, señaló un representante consultado por MM Radio.

Por su parte, Dailymotion subrayó que este caso sirve como alerta sobre el impacto global que puede tener la difusión de videos producidos mediante inteligencia artificial, sobre todo cuando provocan respuestas emocionales o involucran personalidades reconocidas.

