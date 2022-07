Mensajes.. WhatsApp: 10 trucos que no son tan conocidos

WhatsApp , aplicación propiedad de Facebook, ofrece múltiples opciones a la hora de comunicarnos, ya sea para recibir o enviar mensajes escritos, audios, fotos, contactos y hasta localización, aunque no todos sabemos usarlas.

En enero de 2021 WhatsApp superó la barrera de los dos mil millones de usuarios en todo el planeta, aunque es especialmente exitosa fuera de los Estados Unidos. En esta plataforma la mayoría de los usuarios conocemos las funciones principales, hay muchas características adicionales o trucos que no son tan conocidos.

¿No querés que un contacto te vea conectado o “escribiendo” en WhatsApp cuando ves los mensajes? no te precocipes que hay una alternativa.

Primero tenemos que activar el “modo avión”, para desconectarnos por completo de Internet. Después entramos a WhatsApp y respondemos todos los mensajes que queramos. Aparecerán con el círculo con el reloj, que indica que todavía no fueron enviados.

Una vez que terminamos de responder los mensajes volvemos a la configuración del celular para desactivar el modo avión, lo que efectivamente le brindará conectividad a nuestro teléfono.

Recién ahí se enviarán los mensajes, pero sin que nosotros aparezcamos “en línea” o “escribiendo” al responder.

Olvidarse de un chat sin salir del grupo - modo vacaciones

También conocido como “modo vacaciones”, el sistema de chats archivados ahora permite “ocultar” los grupos y dejar de recibir notificaciones de mensajes.

Con esta opción el usuario puede priorizar conversaciones y evitar interrupciones de aquellas que son menos importantes, ya que también desactiva las notificaciones: si un chat está ahí ni siquiera sabremos si tiene mensajes nuevos (aunque sí veremos si hay chats entre los archivados).

Para archivar un chat, individual o grupal solo debemos marcarlo y elegir la opción “archivar”, una caja con una flecha hacia abajo, que está entre silenciar y los tres puntos de opciones.

1.jpg

Chats destacados

Los chats destacados siempre se mantendrán al tope del listado de conversaciones.

De la misma forma que tenemos conversaciones o grupos que queremos olvidar, hay otras que queremos tener siempre a mano. Para eso sirve la opción de “chats destacados”, un alfiler o pin que permite “atarlos” a la parte superior de los chats, para que siempre estén a mano.

Para usarlo tenemos que seleccionar un chat, grupal o individual, y tocar la chinche, el ícono que aparece arriba, a la izquierda del tacho para “borrar”.

2.jpg

Más seguridad con verificación de dos pasos

Frente a los múltiples casos de robo de cuentas para otro tipo de estafas, una buena medida para cuidar nuestro perfil de WhatsApp es activar la verificación en dos pasos.

Para hacerlo hay que ir a los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha de la app para entrar a “Ajustes”, “Cuenta” y finalmente “Verificación en dos pasos”. Una vez allí hay que tocar el botón “Activar”.

Además de poner el código de seis números, y de forma opcional, se puede agregar un correo electrónico, que WhatsApp usará para enviar un enlace para desactivar la verificación en dos pasos si se olvida el PIN.

Atentos al boom de los robos de cuentas, desde la página de soporte del mensajero hacen una importante aclaración para evitar sorpresas: “Si recibes un correo electrónico para desactivar la función (…) pero no lo solicitaste, no hagas click en ese enlace. Puede que alguien esté intentando verificar tu número de teléfono en WhatsApp”.

3.jpg

Bloqueo de chats con huella dactilar

Para que nadie pueda acceder a nuestros mensajes sin permiso, una buena opción es activar el bloqueo por huella dactilar.

Para hacerlo hay que ir a “Ajustes”, “Cuenta”, “Privacidad” y al final de todo está la opción de bloqueo con huella dactilar. Una vez que activás esta opción te va a pedir que coloques tu huella dactilar en el sensor del teléfono, y ahí automáticamente te va a decir las opciones para a partir de cuándo podés bloquear el teléfono para que ninguna persona acceda a tu mensajero.

Finalmente, la app pedirá que se indique con qué frecuencia puede pedirnos la huella. Hay tres opciones: inmediatamente, después de 1 minuto, o después de 30 minutos. Cabe señalar que este bloqueo no afecta a las llamadas: cuando llega una, es posible atenderla sin colocar la huella.

Obviamente, esto funciona en teléfonos que tengan lectores de huella dactilares, tanto Android como iOS o iPhone.

mensajes con voz.jpg

Enviar mensajes de texto con la voz

Aunque muchas personas prefieren mandar audios en lugar de escribir, también somos muchos los que odiamos recibir mensajes de voz. Pero hay una opción para dejar a todos contentos: hablarle a WhatsApp y que se escriba automáticamente lo que decimos.

Para usarlo hay que tener un teclado que incluya esta función. Debajo del micrófono de WhatsApp veremos otro, en la misma fila de los emojis, los GIF y otras opciones. Al darle click se activa el dictado por voz, que transcribe las palabras que decimos.

La herramienta permite dictar para que el sistema “traduzca” a texto. La mecánica es muy simple, análoga a las búsquedas con voz. De esta forma, el remitente habla (no tiene que escribir) y el destinatario recibe un mensaje escrito, obviando las incomodidades que éstos traen en muchas ocasiones.

administrar almacenamieto.jpg

Cómo configurar WhatsApp cuando te vas de vacaciones

Liberar espacio

Con la proliferación de los grupos, también se multiplican las fotos, los videos y los archivos en general que se comparten en la plataforma. Por suerte WhatsApp lanzó a finales de 2020 una opción renovada de gestión de almacenamiento para identificar, revisar y borrar de forma masiva los contenidos que podrían estar llenando la memoria del teléfono.

La nueva herramienta de administración del almacenamiento se puede encontrar en Ajustes > Almacenamiento y Datos > Administrar Almacenamiento.

Una vez allí veremos por un lado la cantidad de espacio que está usando la app (en el ejemplo 10 GB), y también los elementos que fueron reenviados muchas veces y los que pesan más de 5 MB. Por último, más abajo, veremos los chats y la cantidad de MB (o GB) que hay en esa conversación, individual o grupal.

Negrita, cursiva y tachado

Esta alternativa tiene algunos años pero sigue siendo desconocida por la mayoría de los usuarios. El sistema es bastante simple: basta con encerrar palabras entre asteriscos, guiones bajos o virgulillas -el nombre oficial del signo “~” -, es posible escribir en negrita, itálica o tachado, respectivamente.

También se puede elegir una letra diferente, con la tipografía llamada FixedSys, encerrando las palabras con tres comillas invertidas. O sea, ```de esta forma```.

Reenviar sin la etiqueta de reenviado

Para evitar la desinformación, WhatsApp implementó hace tiempo la etiqueta de reenviar, que indica eso, si un mensaje no es original, sino que le llegó a la persona desde otro contacto. ¿Podemos evitarlo? Sí: en lugar de “reenviar” un contenido “compartirlo”.

Lo único que hay que hacer es elegir la foto, el video, el link o el GIF y seleccionar la opción “compartir” desde el menú de opciones, los tres puntos de la esquina superior derecha. Esto funciona con casi todo, excepto con los link y los mensajes que son solamente de texto. En ese caso lo que tendremos que hacer es “copiar” y “pegar” el texto.

Mandar un mensaje sin agenda el contacto

Desde una computadora es muy fácil chatear con una persona que no tenemos agendada. Lo único que hay que hacer es ir a la siguiente dirección, cambiando la parte del “número” por el celular al que le queremos escribir.

https://api.whatsapp.com/send?phone=número

De esta forma, si es un número de argentina, deberemos ingresar la dirección https://api.whatsapp.com/send?phone=+549XXXXXXXX, el código de área y el número del destinatario.

Al apretar enter para ingresar a la dirección veremos una página minimalista con la opción de “message” o “continuar al chat”, para escribirle a ese número.

Si no sincronizamos nuestro celular con WhatsApp Web la plataforma nos pedirá que lo hagamos. En este caso, si es un teléfono que no tenemos agendado, no veremos el nombre de la persona, solamente su número de celular.

La función también sirve para el celular: al ingresar a esa dirección y dar click en “message” se abrirá automáticamente la aplicación de WhatsApp para enviarle un menaje a ese número que no tenemos registrado.