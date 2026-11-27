WhatsApp comenzó a implementar una nueva herramienta que permite crear stickers con audio, una función que incorpora grabaciones de voz, frases y efectos sonoros a las imágenes y animaciones que los usuarios comparten diariamente en sus conversaciones.

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La novedad comenzó a estar disponible el pasado 24 de noviembre para algunos usuarios de Android y iPhone. Sin embargo, su implementación es gradual, por lo que todavía no todas las cuentas tienen acceso a esta herramienta.

Los denominados sound stickers buscan ampliar las posibilidades de comunicación dentro de la aplicación de mensajería instantánea, sin necesidad de descargar programas externos.

La principal diferencia con los stickers tradicionales es que esta nueva modalidad permite incorporar una pista de sonido a una imagen o animación.

Los usuarios pueden agregar grabaciones de voz, frases, efectos sonoros o incluso fragmentos de audio extraídos de videos almacenados en sus dispositivos.

El sonido no se reproduce automáticamente al recibir el mensaje. Para escucharlo, el destinatario debe presionar el ícono de altavoz que aparece sobre el sticker.

Además, el audio puede repetirse hasta tres veces durante la reproducción. Tanto las imágenes como los sonidos cuentan con la protección del cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Cómo crear stickers con audio en WhatsApp, paso a paso

La nueva función está integrada en el editor de stickers de la aplicación. Aquellos usuarios que ya tengan habilitada la herramienta deberán seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal.

Presionar el ícono de emojis ubicado junto al campo de mensajes.

Ingresar a la sección de stickers y seleccionar la opción “Crear sticker”.

Elegir una imagen o un video de la galería del celular.

Buscar el nuevo ícono de audio u ondas sonoras.

Seleccionar una grabación de voz, un archivo de sonido o alguno de los efectos disponibles.

Ajustar el fragmento de audio y escuchar la vista previa.

Guardar y enviar el sticker a la conversación.

Durante las primeras pruebas, los stickers creados a partir de fotografías permiten incorporar audios de hasta 10 segundos, mientras que aquellos realizados con videos pueden conservar hasta cinco segundos del sonido original.

Estos límites podrían modificarse a medida que avance la implementación de la herramienta.

Cómo convertir un video en un sticker con sonido

Otra de las posibilidades que ofrece WhatsApp es transformar un video corto almacenado en el celular en un sticker animado con audio.

Para hacerlo, los usuarios deberán seleccionar el archivo desde el editor de stickers y acceder a las opciones de sonido. Allí podrán conservar el audio original, reemplazarlo por una grabación de voz o incorporar otros efectos disponibles.

Antes de enviarlo, la aplicación permitirá visualizar y escuchar el resultado final.

Por qué no aparecen los stickers con audio en WhatsApp

La nueva herramienta se encuentra en una etapa de implementación gradual. Por este motivo, contar con la última actualización de WhatsApp no garantiza que la función esté disponible inmediatamente.

Actualmente, la posibilidad de crear stickers sonoros comenzó a habilitarse para algunos usuarios de las versiones beta de Android y iPhone.

En caso de que el ícono de audio no aparezca dentro del editor de stickers, es recomendable actualizar la aplicación desde Google Play Store o App Store y esperar a que la función sea habilitada para la cuenta.

También existe la posibilidad de que algunos usuarios puedan recibir, reproducir, guardar y reenviar stickers con sonido, aunque todavía no tengan acceso a la herramienta para crearlos.

Cuándo estarán disponibles los stickers con audio para todos los usuarios

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la implementación general de esta nueva función de WhatsApp.

La herramienta comenzó a aparecer en las versiones beta 2.26.47.1 de Android y 26.46.10.70 de iOS, y su disponibilidad se irá ampliando progresivamente.

Mientras tanto, la recomendación es mantener actualizada la aplicación desde las tiendas oficiales y evitar descargar versiones modificadas o aplicaciones externas que prometan habilitar anticipadamente esta función.