WhatsApp: la excelente noticia para gestionar mejor los chats

La aplicación de Meta utiliza una nueva función que permite clasificar las conversaciones según tres criterios: "todos", "no leídos" y "grupos".

Inicialmente, los usuarios tienen la opción de seleccionar entre tres tipos de filtros para los chats, los cuales se mostrarán en la parte superior de la lista de conversaciones: "Todos", "No leídos" y "Grupos", pudiendo ser activados con un simple toque.

La función de filtrado para "Grupos" ha sido ampliamente demandada, según afirma la aplicación.

En la categoría "Todos", los usuarios accederán a la visualización estándar de todos los mensajes, mientras que la opción "No leídos" se presenta como la elección ideal para aquellos momentos en que se desee revisar las conversaciones pendientes o responder a mensajes sin leer, detalla WhatsApp. Esta alternativa muestra los mensajes marcados por el usuario como no leídos o aquellos que aún no han sido abiertos.