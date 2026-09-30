Terror en un avión rumbo a Israel: qué pasó dentro de la cabina

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el incidente que ocurrió dentro de un avión que iba hacia Tel Aviv fue un intento de atentado terrorista. REUTERS/Amir Cohen

Una caída abrupta y círculos erráticos: así fue el recorrido del avión de FlyDubai. (Foto: captrua de video X).

Momentos de pánico se vivieron dentro de un avión de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv , luego de un grave incidente registrado en la cabina que derivó en una brusca pérdida de altura, la activación de señales de emergencia y un posterior aterrizaje en Arabia Saudita. Mientras los pasajeros describieron una agresión con un cuchillo entre los pilotos, las autoridades intentan determinar qué ocurrió y Israel investiga la posibilidad de que se haya tratado de un intento deliberado de ataque .

El vuelo FZ1073 , operado con un Boeing 737 MAX 8, había partido de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion. La aerolínea confirmó que el avión finalmente aterrizó de manera segura en Tabuk, Arabia Saudita , y que todos los pasajeros se encontraban a salvo. Flydubai informó además que trabaja junto con las autoridades para esclarecer el episodio, aunque en su comunicación pública inicial no precisó qué ocurrió dentro de la cabina. Gulf News

La situación comenzó aproximadamente dos horas y media después del despegue. Los registros del vuelo muestran que la aeronave descendió desde unos 33.000 pies hasta aproximadamente 17.000 pies , es decir, perdió cerca de 5.000 metros de altura, y modificó abruptamente su trayectoria cerca de Jordania antes de dirigirse hacia territorio saudita.

En medio de esa secuencia, el avión transmitió primero el código 7700 , utilizado para indicar una emergencia general, y posteriormente el 7500 , asociado internacionalmente con una interferencia ilícita o posible secuestro de una aeronave. La segunda señal encendió inmediatamente las alarmas en Israel, que llegó a movilizar aviones militares ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro.

Sin embargo, lo que habría estado sucediendo dentro de la aeronave era diferente.

Qué pasó dentro de la cabina

De acuerdo con testimonios de pasajeros recogidos por distintos medios internacionales, uno de los pilotos habría atacado al otro con un cuchillo dentro de la cabina. Algunos viajeros aseguraron haber escuchado gritos pidiendo ayuda mientras el avión comenzaba a perder altura.

Los relatos describen una situación extrema: pasajeros y miembros de la tripulación habrían intervenido para reducir al agresor, mientras otros pilotos que viajaban como pasajeros habrían colaborado para recuperar el control del avión. Algunos testimonios incluso mencionan que había sangre dentro de la aeronave y que varios pasajeros comenzaron a rezar ante el temor de que el avión se estrellara. Estos detalles provienen de testimonios y reportes periodísticos y no fueron confirmados en su totalidad por Flydubai. i

La aeronave logró estabilizarse y finalmente aterrizó en Tabuk.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el incidente que ocurrió dentro de un avión que iba hacia Tel Aviv fue un intento de atentado terrorista. REUTERS/Amir Cohen

Israel afirmó que un terrorista quiso estrellar el avión

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, afirmó que el incidente en el vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita fue un intento de atentado. El funcionario sostuvo que el objetivo del atacante era provocar la caída de la aeronave y matar a los 180 israelíes que, según su declaración, viajaban a bordo.

Sus palabras incorporaron una acusación explícita a un episodio que inicialmente había sido presentado como un enfrentamiento entre pilotos. La calificación de atentado corresponde a la posición expresada por el ministro; todavía no constituye una conclusión definitiva de la investigación.

Ben-Gvir agradeció la intervención de los pasajeros y reclamó endurecer la política de seguridad: “La doctrina de seguridad de Israel debe llevarse al siguiente nivel”, escribió en X.

El funcionario vinculó su reacción al episodio con un pedido de profundizar las operaciones militares israelíes en la región. Sus declaraciones le dieron una dimensión política y de seguridad al incidente, además de la investigación sobre lo ocurrido en la cabina.

Qué investigan las autoridades

Tres funcionarios israelíes señalaron que el copiloto habría apuñalado al capitán y que se analiza un posible ataque terrorista. Sin embargo, permanecen versiones contradictorias sobre la motivación. Ambos pilotos fueron hospitalizados tras el aterrizaje en Tabuk.

Flydubai confirmó que el vuelo FZ1073, entre Dubái y Tel Aviv, sufrió un incidente y aterrizó de manera segura, con todos los pasajeros a salvo. La compañía informó que colabora con las autoridades, pero no confirmó públicamente una motivación terrorista.