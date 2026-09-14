Tini Stoessel habló sobre su salud mental en un show y contó cómo sigue su tratamiento

Mientras atraviesa un complejo momento en el ámbito familiar , Tini Stoessel hizo una pausa durante su show en El Salvador para referirse públicamente a su salud mental y al tratamiento que lleva adelante. Luego de verse obligada a postergar el espectáculo que estaba programado para el sábado, la artista finalmente se presentó este domingo.

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En este marco, aprovechó el encuentro con sus seguidores para contar aspectos de una experiencia personal que la acompañó durante los últimos años.

En medio de su presentación de Futttura , la cantante estrechó el vínculo con sus seguidores y reveló frente al público que sigue realizando un tratamiento junto a especialistas en salud mental .

“Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra ”, contó Tini ante los espectadores. A continuación, explicó que también mantiene su tratamiento con una psicóloga y valoró especialmente el apoyo que recibe de su entorno más íntimo .

“A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, aseguró. Además, Tini reconoció el rol que tuvieron sus seguidores a lo largo de este período y les dedicó unas palabras: “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”.

La artista compartió estas reflexiones mientras avanzaba con el repertorio de Un mechón de pelo, el disco en el que volcó en sus canciones diferentes experiencias y momentos vinculados con su historia personal.

“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, expresó la artista argentina.

Tini reflexionó además acerca de la importancia de convertir los momentos difíciles en enseñanzas y resaltó lo significativo que puede resultar transitar procesos de transformación personal. “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, expresó.

La cancelación del show de Tini Stoessel en El Salvador

El show que Tini ofreció en El Salvador finalmente tuvo lugar luego de que el recital previsto para el sábado fuera postergado debido a una tormenta eléctrica, intensas ráfagas de viento y algunas dificultades técnicas.

Tras la cancelación de la primera fecha, Tini Stoessel habló con el público salvadoreño y explicó que tanto ella como su equipo hicieron todo lo posible para concretar la presentación hasta el último momento.

“Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, expresó Tini a través de una historia que publicó en Instagram. Sin embargo, también señaló: “Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”.

La cantante explicó que el temporal afectó de manera directa distintos elementos de la producción. “Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante”, detalló, y aclaró luego que la suspensión no respondió exclusivamente a las fallas técnicas.

En ese contexto, Tini remarcó que la decisión también estuvo vinculada con la necesidad de priorizar la integridad de todas las personas involucradas en el espectáculo, tanto quienes trabajaban sobre el escenario como quienes habían concurrido al estadio. “Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show”, sostuvo, antes de advertir que seguir adelante bajo esas circunstancias “significaba correr demasiado riesgo”.

Tini hablando de salud mental:

“Sigo con psiquiatra, con psicóloga, con mis amigas de toda la vida..” dijo desde su recital en El Salvador. pic.twitter.com/w7ShuC9RAv — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 14, 2026

La artista expresó su tristeza por no haber podido realizar el show según lo planeado y señaló que tanto ella como su equipo buscaron alternativas para concretarlo hasta el último instante. “Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento”, manifestó.

Por último, Tini anunció que la presentación se trasladaría al domingo, una noticia que generó alivio y alegría entre sus seguidores: “Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo”.