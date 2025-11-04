martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 11:37
Fútbol argentino.

Torneo Clausura: esto es lo que necesita cada equipo para no descender

A falta de dos fechas para el cierre del torneo, nueve equipos continúan inmersos en la lucha por evitar el descenso. El caso de cada club.

Redacción de TodoJujuy
Qué necesita cada equipo para salvarse del descenso y los rivales que les quedan en el Clausura.

La fase decisiva del Torneo Clausura 2025 se vive con máxima tensión. Aunque cualquier equipo que alcance los 34 puntos en la tabla acumulada garantizará su continuidad en la próxima temporada de la Liga Profesional, varios clubes aún no pueden relajarse. Entre los que tienen más chances de descender están Aldosivi y San Martín de San Juan.

Estos equipos se enfrentarán en la jornada final en un duelo clave que definirá quién mantiene la categoría. El primer descenso se decidirá según la tabla de promedios, donde Aldosivi (0,900) y San Martín de San Juan (0,900) están cabeza a cabeza.

Los 30 equipos del Clausura pelean por algo.

Torneo Clausura: la lucha por mantener la categoría

El conjunto dirigido por Pipi Romagnoli comparte puntaje en ambas tablas con el equipo de Guillermo Farré, que ocupa la última posición de la anual por diferencia de gol. La definición llegará en el estadio José María Minella de Mar del Plata, cuando ambos se enfrenten en la última fecha del Clausura.

Por otra parte, la lucha por permanecer en la categoría también se define en la tabla de puntos, que señalará al segundo equipo que descenderá. A dos jornadas del cierre del torneo, nueve equipos continúan en zona de riesgo, separados entre sí por apenas seis unidades.

Así está la lucha por la permanencia y los rivales que le quedan a cada uno:

  • Instituto (33 puntos) – Sarmiento (V), Talleres (L)
  • Gimnasia (32 puntos) – Vélez (L), Platense (V)
  • Atlético Tucumán (31 puntos) – Godoy Cruz (L), Lanús (V)
  • Sarmiento (31 puntos) – Instituto (L), San Lorenzo (V)
  • Talleres (30 puntos) – Platense (L), Instituto (V)
  • Newell’s (30 puntos) – Huracán (V), Racing (L)
  • Godoy Cruz (28 puntos) – Atlético Tucumán (V), Riestra (L)
  • San Martín (27 puntos) – Lanús (L), Aldosivi (V)
  • Aldosivi (27 puntos) – Banfield (V), San Martín SJ (L)
Pelota Torneo Clausura 2025.

Con 34 puntos, algunos clubes ven cercana la posibilidad de mantener la categoría, aunque no todos lo conseguirán. Gimnasia, Atlético Tucumán y Sarmiento tienen su destino en sus propias manos, mientras que Talleres, Newell’s y Godoy Cruz dependen de combinar sus resultados con los de otros equipos.

La lucha por la permanencia promete ser intensa y llena de tensión. Con nueve equipos involucrados y diferencias mínimas entre ellos, cada unidad puede significar la salvación o el descenso. Los partidos restantes se viven como auténticas finales, y el enfrentamiento final entre Aldosivi y San Martín de San Juan se perfila como el episodio decisivo en una contienda que se resolverá solo al cierre del torneo.

