Toronto FC vs CF Montréal: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 26 de la MLS se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).

Así llegan Toronto FC y CF Montréal El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Toronto FC en partidos de la MLS Toronto FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atlanta United, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS CF Montréal llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Austin FC. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 7.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Toronto FC resultó vencedor por 1 a 6.

Fechas y rivales de Toronto FC en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs New England Revolution: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Columbus Crew: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Inter Miami: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Chicago Fire: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs Los Angeles FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs St. Louis City: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New York Red Bulls: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs FC Cincinnati: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Toronto FC y CF Montréal, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

