Toronto FC vs CF Montréal: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 26 de la MLS se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Toronto FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atlanta United, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.
CF Montréal llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Austin FC. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 7.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Toronto FC resultó vencedor por 1 a 6.
