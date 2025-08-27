miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 07:14
MLS

Toronto FC vs CF Montréal: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Te contamos la previa del duelo Toronto FC vs CF Montréal, que se enfrentarán en el estadio BMO Field el próximo sábado 30 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).

Toronto FC vs CF Montréal: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 26 de la MLS se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).

Lee además
sporting kansas city vs colorado rapids: previa, horario y como llegan para la semana 26 de la mls

Sporting Kansas City vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS
minnesota united vs portland timbers: previa, horario y como llegan para la semana 26 de la mls

Minnesota United vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Así llegan Toronto FC y CF Montréal

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Toronto FC en partidos de la MLS

Toronto FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atlanta United, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS

CF Montréal llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Austin FC. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 7.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Toronto FC resultó vencedor por 1 a 6.


Fechas y rivales de Toronto FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs New England Revolution: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Columbus Crew: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Inter Miami: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Chicago Fire: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 17: vs Los Angeles FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs St. Louis City: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs New York Red Bulls: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs FC Cincinnati: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Toronto FC y CF Montréal, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sporting Kansas City vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Minnesota United vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Nashville SC vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

St. Louis City vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Austin FC vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Lo que se lee ahora
Foto archivo.
Fútbol.

Quinta fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: días y horarios

Por  Federico Franco

Las más leídas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Se confirmó el increíble elenco que tendrá En el Barro en su segunda temporada.
Streaming.

Se confirmó el increíble elenco que tendrá "En el Barro" en su segunda temporada

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.
Policiales.

Quién era Florencia Revah, la joven asesinada por su pareja en San Antonio de Areco

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel