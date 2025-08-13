Toronto FC vs Columbus Crew: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 24 de la MLS se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la semana 24 de la MLS se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Subaru Park.
Toronto FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Philadelphia Union, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.
Columbus Crew viene de caer en su estadio ante Orlando City SC por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de septiembre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Columbus Crew resultó vencedor por 0 a 2.
