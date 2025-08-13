Toronto FC vs Columbus Crew: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 24 de la MLS se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).

Así llegan Toronto FC y Columbus Crew Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Subaru Park.

Últimos resultados de Toronto FC en partidos de la MLS Toronto FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Philadelphia Union, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Columbus Crew en partidos de la MLS Columbus Crew viene de caer en su estadio ante Orlando City SC por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de septiembre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Columbus Crew resultó vencedor por 0 a 2.

Fechas y rivales de Toronto FC en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Atlanta United: 24 de agosto - 18:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs CF Montréal: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs New England Revolution: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Columbus Crew: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Inter Miami: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Columbus Crew en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs New England Revolution: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs New York Red Bulls: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Atlanta United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 23: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 29: vs Toronto FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario Toronto FC y Columbus Crew, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

