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18 de abril de 2026 - 21:37
Jujuy.

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62

El siniestro ocurrió durante la madrugada en cercanías del dique Las Ciénagas. La víctima fatal es el conductor de una camioneta que perdió el control del vehículo.

Por  Verónica Pereyra
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Según informaron fuentes oficiales, el hecho se registró alrededor de las 0:40, cuando una camioneta en la que viajaban cuatro personas perdió el control por causas que aún se investigan. El vehículo salió de la calzada, impactó contra un árbol y terminó cayendo en una zanja al costado del camino.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor, un hombre de 41 años, falleció en el lugar. Personal de emergencias intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero no logró revertir el cuadro. En tanto, dos de los ocupantes fueron trasladados a un hospital cercano con heridas de distinta consideración, mientras que un cuarto pasajero no requirió internación. Tras el llamado de alerta, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal lacustre, bomberos y el SAME, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y peritaje correspondientes.

De acuerdo a las primeras informaciones, las personas involucradas regresaban de una jornada de pesca en la zona del dique Las Maderas cuando ocurrió el siniestro. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 8°, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar las causas que desencadenaron el fatal episodio.

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