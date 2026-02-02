Tragedia: murió una ex participante de La Voz tras el ataque de una serpiente

Ifunanya Nwangene , una de las participantes del reality La Voz Nigeria , falleció a los 26 años tras ser atacada por una serpiente venenosa mientras descansaba en su casa . El hecho trascendió públicamente a partir de un mensaje difundido en redes sociales por el coro del que formaba parte, que comunicó su muerte con palabras de despedida .

“El Coro Amemuso lamenta anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida soprano . Ifunanya, una estrella en ascenso , estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu ”, expresó la agrupación a través de su cuenta de Facebook .

Según informó el sitio BBC África , Nwangene, nacida en Enugu , sufrió el ataque de una serpiente en Abuya , la capital de Nigeria , donde residía desde hacía un tiempo.

El episodio se produjo mientras la cantante dormía , de acuerdo con el testimonio de integrantes del coro al que pertenecía. Para retirar al animal fue necesaria la intervención de un especialista en serpientes , ya que se presume que había más de un ejemplar merodeando la vivienda.

La situación se agravó por la demora en recibir atención médica adecuada. En un primer centro de salud cercano a su domicilio no contaban con el suero antiofídico necesario para tratar la mordedura, lo que obligó a trasladarla a otro hospital. Allí, pese a los esfuerzos, la joven falleció.

Ifunanya Nwangene, junto al trompetista Tbrass estaban iniciando una colaboración.

Nwangene había alcanzado notoriedad en Nigeria tras su interpretación de “Take a Bow”, de Rihanna, durante el certamen. El registro de esa audición supera las 80 mil reproducciones en el canal oficial de YouTube.

Además, la artista se encontraba a punto de iniciar una colaboración musical junto al reconocido trompetista nigeriano Tbrass, quien la despidió con un mensaje cargado de emoción a través de sus redes sociales.

“Una pérdida irreparable para la sociedad musical de Abuya y Nigeria en general. Siento un gran dolor al escribir esto, porque es inimaginable perder a una joven promesa, una gran artista musical tan talentosa que tocó tantas vidas. Es muy doloroso, especialmente en Nigeria, donde la música está profundamente arraigada en nuestras almas y nos conecta a todos”, escribió en su perfil de Instagram.

Una de las figuras del reality La Voz de Nigeria, Ifunanya Nwangene, murió a los 26 años.

Este año 2026 iba a ser su debut como solista

Cuando falleció, la ex participante de La Voz se encontraba organizando lo que iba a ser su debut como solista en 2026. Ese proyecto había comenzado a tomar forma después de la popularidad que alcanzó gracias a su destacada actuación en el reconocido reality musical.