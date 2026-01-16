¿De qué murió Rubén Patagonia, el reconocido cantante de folklore?

Este jueves 15 de enero murió Rubén Patagonia , referente de la música folklórica mapuche, a los 69 años . En los días previos se había informado que el autor de Ahonikenk permanecía internado en una clínica de Comodoro Rivadavia , atravesando un cuadro de salud crítico .

La confirmación de su muerte se conoció a lo largo de la jornada del jueves. “Lamentamos el fallecimiento de Rubén Patagonia, músico folklórico, cantor de origen tehuelche y referente cultural de la Patagonia ”, expresó el Instituto Nacional de la Música (INAMU) a través de un comunicado oficial.

Rubén Patagonia permanecía hospitalizado desde hacía varios meses en el área de cuidados intensivos de un establecimiento de salud de Comodoro Rivadavia, en Chubut , la ciudad donde nació. Aunque no trascendieron precisiones sobre la afección que padecía, en los últimos días su estado se agravó y terminó falleciendo.

En los días anteriores a su fallecimiento, sus familiares habían comunicado que se había logrado reunir la sangre necesaria para las transfusiones que el músico necesitaba y expresaron su agradecimiento público por la solidaridad de la comunidad de Comodoro Rivadavia . El artista atravesaba un estado clínico delicado , aunque su entorno optó por no revelar el diagnóstico .

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo médico y del acompañamiento popular, el desenlace no pudo evitarse. Su partida deja una ausencia profunda y de difícil reparación en el universo del folklore.

¿Quién fue Rubén Patagonia?

Nacido como Rubén Chauque, el artista —músico y actor— llegó al mundo el 2 de julio de 1956, en la provincia de Chubut, y con el paso del tiempo se consolidó como una de las figuras centrales de la música patagónica.

A lo largo de su carrera compartió proyectos y escenarios con referentes como León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale, entre muchos otros exponentes de la música popular.

Publicó nueve álbumes y, hace algunos años, fue distinguido con el CAMIN a la Trayectoria, el máximo reconocimiento otorgado por el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Además, la banda Almafuerte, liderada por Ricardo Iorio, le rindió homenaje con la canción “Rubén Patagonia”.

Asimismo, desarrolló una destacada labor en el cine, con participación en producciones tanto argentinas como extranjeras. Dentro de su filmografía sobresale La película del Rey, dirigida por Carlos Sorín, considerada una obra clave del cine nacional, en la que compartió elenco con Ulises Dumont, Ana María Giunta y Julio Chávez.

Su recorrido actoral también incluyó proyectos realizados en Estados Unidos, Italia y Francia, donde trabajó junto a intérpretes de renombre como Daniel Day-Lewis y Luis Brandoni. Entre esas experiencias figuran Eterna sonrisa de New Jersey, también de Sorín, la miniserie De los Apeninos a los Andes de Pino Passalacqua, y el film El camino, dirigido por Héctor Olivera.

En 2011 formó parte del elenco de la serie El Elegido, emitida por Telefe, donde compartió pantalla con Lito Cruz, Pablo Echarri y Patricio Contreras. Años después participó en el largometraje de producción comunitaria Lonko Pincen, junto a Osvaldo Bayer y Juan Palomino.

Revalorizar la música patagónica

En una entrevista con Clarín, Rubén Patagonia explicó que "Poco a poco, los patagónicos vamos elaborando un canto, una expresión musical y una poética que vienen de la misma tierra. Es un pan que estamos amasando lentamente. Sin dudas, todavía nos falta mucho: no tenemos una identidad arraigada como la del santiagueño, jujeño o salteño. Fijate que recibimos corrientes migratorias de Chile y de las distintas provincias que llegaron a trabajar en el petróleo".

Y sumó: "Voy a contar algo curioso: hay estudiosos del folclore que hablan de un chamamé cordillerano. Es un género surgido en las zonas rurales de la cordillera y de la meseta patagónica, que obviamente trajeron los peones rurales del litoral. Por eso me pongo tan contento cuando bandas rockeras como Almafuerte me llaman para sus recitales. Eso hace que muchos jóvenes se interesen por esta música de raíz. Mientras más seamos los que luchamos por nuestra cultura, será más difícil que nos atropellen".