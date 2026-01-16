viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 10:19
Mundo musical.

¿De qué murió Rubén Patagonia, el reconocido cantante de folklore?

Falleció a los 69 años mientras estaba hospitalizado en Comodoro Rivadavia. A lo largo de una extensa carrera, trabajó con figuras clave de la música popular.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche.

Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche.

Este jueves 15 de enero murió Rubén Patagonia, referente de la música folklórica mapuche, a los 69 años. En los días previos se había informado que el autor de Ahonikenk permanecía internado en una clínica de Comodoro Rivadavia, atravesando un cuadro de salud crítico.

Lee además
De qué murió Brigitte Bardot, la actriz ícono del cine francés.  
Mundo.

¿De qué murió la actriz Brigitte Bardot?
Murió a los 46 años el actor norteamericano Bret Hanna-Shuford.
Streaming.

Murió Bret Hanna-Shuford, reconocido actor de Broadway y el cine

La confirmación de su muerte se conoció a lo largo de la jornada del jueves. “Lamentamos el fallecimiento de Rubén Patagonia, músico folklórico, cantor de origen tehuelche y referente cultural de la Patagonia”, expresó el Instituto Nacional de la Música (INAMU) a través de un comunicado oficial.

Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche.

De qué murió Rubén Patagonia, el referente del folklore argentino

Rubén Patagonia permanecía hospitalizado desde hacía varios meses en el área de cuidados intensivos de un establecimiento de salud de Comodoro Rivadavia, en Chubut, la ciudad donde nació. Aunque no trascendieron precisiones sobre la afección que padecía, en los últimos días su estado se agravó y terminó falleciendo.

En los días anteriores a su fallecimiento, sus familiares habían comunicado que se había logrado reunir la sangre necesaria para las transfusiones que el músico necesitaba y expresaron su agradecimiento público por la solidaridad de la comunidad de Comodoro Rivadavia. El artista atravesaba un estado clínico delicado, aunque su entorno optó por no revelar el diagnóstico.

El músico tenía 69 años y estaba internado en Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo médico y del acompañamiento popular, el desenlace no pudo evitarse. Su partida deja una ausencia profunda y de difícil reparación en el universo del folklore.

¿Quién fue Rubén Patagonia?

Nacido como Rubén Chauque, el artista —músico y actor— llegó al mundo el 2 de julio de 1956, en la provincia de Chubut, y con el paso del tiempo se consolidó como una de las figuras centrales de la música patagónica.

A lo largo de su carrera compartió proyectos y escenarios con referentes como León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale, entre muchos otros exponentes de la música popular.

Durante su larga trayectoria trabajó con León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia, Lito Vitale y muchos otros artistas populares.

Publicó nueve álbumes y, hace algunos años, fue distinguido con el CAMIN a la Trayectoria, el máximo reconocimiento otorgado por el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Además, la banda Almafuerte, liderada por Ricardo Iorio, le rindió homenaje con la canción “Rubén Patagonia”.

Asimismo, desarrolló una destacada labor en el cine, con participación en producciones tanto argentinas como extranjeras. Dentro de su filmografía sobresale La película del Rey, dirigida por Carlos Sorín, considerada una obra clave del cine nacional, en la que compartió elenco con Ulises Dumont, Ana María Giunta y Julio Chávez.

Su recorrido actoral también incluyó proyectos realizados en Estados Unidos, Italia y Francia, donde trabajó junto a intérpretes de renombre como Daniel Day-Lewis y Luis Brandoni. Entre esas experiencias figuran Eterna sonrisa de New Jersey, también de Sorín, la miniserie De los Apeninos a los Andes de Pino Passalacqua, y el film El camino, dirigido por Héctor Olivera.

Este jueves 15 de enero murió el músico de folclore mapuche Rubén Patagonia, a los 69 años.

En 2011 formó parte del elenco de la serie El Elegido, emitida por Telefe, donde compartió pantalla con Lito Cruz, Pablo Echarri y Patricio Contreras. Años después participó en el largometraje de producción comunitaria Lonko Pincen, junto a Osvaldo Bayer y Juan Palomino.

Revalorizar la música patagónica

En una entrevista con Clarín, Rubén Patagonia explicó que "Poco a poco, los patagónicos vamos elaborando un canto, una expresión musical y una poética que vienen de la misma tierra. Es un pan que estamos amasando lentamente. Sin dudas, todavía nos falta mucho: no tenemos una identidad arraigada como la del santiagueño, jujeño o salteño. Fijate que recibimos corrientes migratorias de Chile y de las distintas provincias que llegaron a trabajar en el petróleo".

El músico tenía 69 años y estaba internado en Comodoro Rivadavia.

Y sumó: "Voy a contar algo curioso: hay estudiosos del folclore que hablan de un chamamé cordillerano. Es un género surgido en las zonas rurales de la cordillera y de la meseta patagónica, que obviamente trajeron los peones rurales del litoral. Por eso me pongo tan contento cuando bandas rockeras como Almafuerte me llaman para sus recitales. Eso hace que muchos jóvenes se interesen por esta música de raíz. Mientras más seamos los que luchamos por nuestra cultura, será más difícil que nos atropellen".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿De qué murió la actriz Brigitte Bardot?

Murió Bret Hanna-Shuford, reconocido actor de Broadway y el cine

Quién era el joven que murió tras ser arrastrado por una ola gigante en la Costa Atlántica

Julio Iglesias enfrenta denuncias por presunto acoso y abusos a exempleadas

Liberan en Venezuela a Yaacob Harary y crece la incertidumbre por otros argentinos detenidos

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel