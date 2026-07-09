Tránsito complicado en Ruta 9 por el accidente fatal: largas filas en Humahuaca

El tránsito continúa complicado durante varias horas sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Roque, en Humahuaca, a raíz de un grave siniestro vial que dejó dos motociclistas fallecidos. La situación provoca importantes demoras y filas muy extensas en la zona.

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La circulación permaneció interrumpida en su totalidad durante varias horas. Posteriormente, se habilitó media calzada con paso alternado por la banquina, lo que también generó demoras.

Un grave siniestro vial se registró este jueves por la tarde en Humahuaca, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Roque, donde un automóvil y dos motocicletas protagonizaron un violento choque que dejó como saldo dos motociclistas fallecidos.

Según la información oficial, el conductor del automóvil, un hombre de 63 años, sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y heridas cortantes en un antebrazo. Fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital "Manuel Belgrano" , donde quedó a cargo del Dr. Villa.

En tanto, los dos conductores de las motocicletas fueron asistidos por los equipos de emergencia, pero lamentablemente fallecieron en el lugar del accidente.

De acuerdo con los primeros datos, ambos integraban un grupo de motociclistas que circulaba por la zona. El resto de los acompañantes no pudo aportar mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro.

Las dos mujeres que viajaban en el automóvil, de 63 y 37 años, resultaron ilesas, aunque una de ellas sufrió una crisis de angustia. Ambas permanecieron en el lugar.

Asimismo, dos hombres que integraban el grupo de motociclistas fueron atendidos por el SAME: uno, de 58 años, sufrió una crisis de angustia y rechazó el traslado, mientras que otro, de 51 años, presentó un síncope y también permaneció en el lugar.