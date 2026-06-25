Tres ciudades de Jujuy registraron temperaturas de 10 grados bajo cero este jueves

Una alerta amarilla por temperaturas extremas afecta este jueves 25 de junio a diferentes regiones de Jujuy, en medio de una jornada marcada por el intenso frío. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno puede provocar un efecto leve a moderado en la salud, especialmente entre los grupos de riesgo.

Jujuy. Se amplió la zona afectada por alerta amarilla para este jueves en Jujuy

Jujuy. Una región de Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: dónde y para cuándo

Durante las primeras horas del día, Olaroz, Abra Pampa y La Quiaca amanecieron con temperaturas de 10 grados bajo cero. Los registros reflejan la intensidad del frío en las zonas más elevadas de la provincia, donde las condiciones invernales se hicieron sentir con mayor fuerza.

El mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional incluye dentro del nivel amarillo a las siguientes regiones:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

La advertencia alcanza principalmente a sectores de la Puna y la Quebrada de Humahuaca, donde las bajas temperaturas dominaron el comienzo de la jornada.

Olaroz, Abra Pampa y La Quiaca registraron -10 °C

Tres localidades jujeñas se destacaron entre los puntos más fríos de la provincia. Olaroz, Abra Pampa y La Quiaca registraron una temperatura de 10 grados bajo cero durante la mañana de este jueves.

El escenario estuvo marcado por un frío intenso, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. Las temperaturas extremas obligan a prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Qué significa la alerta amarilla por frío extremo

De acuerdo con la clasificación del SMN, el nivel amarillo indica que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud.

Estas condiciones pueden resultar peligrosas principalmente para los grupos de riesgo, entre los que se encuentran niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

La alerta permanecerá vigente durante este jueves 25 de junio para las regiones señaladas por el organismo nacional.