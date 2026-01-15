jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 09:44
Inseguridad.

Tucumán: dos menores de edad asesinaron a un joven de 21 años en un asalto

El joven fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un robo, pese a no resistirse. Los agresores fueron detenidos horas más tarde.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dos ladrones menores de edad mataron de un tiro en la cabeza a un joven durante un robo.

Dos ladrones menores de edad mataron de un tiro en la cabeza a un joven durante un robo.

Los vecinos de Alderetes aún intentan asimilar el impacto provocado por el asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, de apenas 21 años, quien perdió la vida durante un asalto perpetrado por ladrones. El ataque ocurrió cuando dos menores de edad que se desplazaban en motocicleta lo abordaron mientras aguardaba para ingresar al domicilio de un conocido.

Tras despojarlo de sus pertenencias y sin que mediara resistencia alguna, uno de ellos efectuó un disparo directo a la cabeza, consumando el homicidio de manera brutal.

La Policía detuvo a los dos sospechosos tras un operativo cerrojo en la zona.

El ataque que terminó en tragedia

El episodio se produjo en las primeras horas del lunes, pocos minutos antes de las 2.30 de la mañana, en la manzana 1 del barrio Julio Abraham, ubicado en el departamento Cruz Alta, provincia de Tucumán. La secuencia quedó registrada por los sistemas de videovigilancia instalados en la cuadra.

Tras el ataque, el joven fue derivado de manera inmediata al hospital Padilla. Allí, el equipo médico desplegó intensos esfuerzos para salvarle la vida, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento a las 5.05 debido a la gravedad de la lesión sufrida, de acuerdo con lo consignado por el medio El Tucumano.

Rodrigo Joaquín Ibarra, un joven de 21 años que fue asesinado por delincuentes que quisieron robarle.

Tras perpetrar el homicidio, los atacantes se dieron a la fuga, aunque fueron localizados y arrestados pocas horas más tarde. Durante la audiencia judicial, el ayudante fiscal Miguel Fernández destacó que el material captado por las cámaras de seguridad resultó determinante para dar con los responsables. Los imputados fueron identificados como “Thiaguito”, de 17 años, y “El Chuequito”, de 16.

Las imágenes que reconstruyeron el crimen

Los registros fílmicos muestran al joven arribar al domicilio de un amigo —donde además funciona una distribuidora— llevando una bolsa. Instantes después, aparecen dos sujetos a bordo de una motocicleta; uno de ellos desciende del rodado y lo amenaza exhibiendo un arma de fuego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/argentina12ok/status/2011528750815416472&partner=&hide_thread=false

Rodrigo soltó el paquete que llevaba y alzó las manos en señal de sumisión, sin ofrecer ningún tipo de oposición al asalto. El asaltante tomó la bolsa y, justo antes de huir, se aproximó al joven y le efectuó un disparo en la cabeza. El muchacho se desplomó en el lugar, mientras los atacantes se alejaban rápidamente.

Avance judicial y situación de los acusados

Los dos menores fueron imputados por el delito de homicidio agravado criminis causa, atribuido a ambos en calidad de coautores.

Los delincuentes fueron identificados en las cámaras de seguridad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter. Por disposición judicial, los adolescentes deberán permanecer internados en el Instituto Roca por un período de cuatro meses, en el marco del desarrollo de la investigación.

