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13 de junio de 2026 - 14:23
Investigación.

Tucumán: encontraron el cuerpo de una mujer calcinada dentro de un auto

El hallazgo ocurrió a pocas cuadras del parque 9 de Julio de San Miguel de Tucumán. Se trata del cuerpo de una mujer de 41 años.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ENCONTRARON UNA MUJER CALCINADA. El cuerpo estaba en el interior de un vehículo incendiado calle Francia al 1.100. (Foto La Gaceta de Tucumán)

ENCONTRARON UNA MUJER CALCINADA. El cuerpo estaba en el interior de un vehículo incendiado calle Francia al 1.100. (Foto La Gaceta de Tucumán)

Durante las primeras inspecciones realizadas en la escena, los investigadores detectaron un elemento que incrementó las sospechas sobre un posible crimen: la víctima presentaba una atadura en el cuello.

Durante las primeras inspecciones realizadas en la escena, los investigadores detectaron un elemento que incrementó las sospechas sobre un posible crimen: la víctima presentaba una atadura en el cuello.

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El cuerpo calcinado de una mujer fue hallado dentro de un vehículo incendiado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en un caso que generó conmoción y que ahora es investigado por la Justicia. La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años, conocida como “Piba”.

El hallazgo ocurrió sobre calle Francia al 1.100, a pocas cuadras del parque 9 de Julio, en la zona este de la capital tucumana. Hasta allí llegaron efectivos policiales, peritos forenses y autoridades judiciales, que trabajaron en la escena para recolectar pruebas y tratar de reconstruir qué pasó.

Una escena que abrió varias sospechas

Según la información preliminar, el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un auto completamente afectado por el fuego. Durante las primeras inspecciones, los investigadores detectaron un dato clave: la víctima tenía una atadura en el cuello.

Ese elemento, sumado al estado en el que fue encontrado el cuerpo, llevó a los investigadores a profundizar las pericias para determinar si la mujer murió antes del incendio o si el fuego fue provocado para intentar ocultar evidencias del crimen.

La zona fue acordonada para preservar posibles rastros. En el lugar trabajaron especialistas en criminalística y funcionarios judiciales, en una investigación que todavía se encuentra en pleno desarrollo.

Operativo en Tucumán
Durante las primeras inspecciones realizadas en la escena, los investigadores detectaron un elemento que incrementó las sospechas sobre un posible crimen: la víctima presentaba una atadura en el cuello.

Durante las primeras inspecciones realizadas en la escena, los investigadores detectaron un elemento que incrementó las sospechas sobre un posible crimen: la víctima presentaba una atadura en el cuello.

Investigan si se trató de un femicidio

Por las características del caso, una de las hipótesis que se analiza es la posibilidad de que Cinthia Lazarte haya sido víctima de un femicidio. La investigación buscará establecer las causas de muerte, el momento en que se produjo el incendio y si hubo participación de otra persona.

El caso vuelve a golpear con una imagen brutal: una mujer encontrada sin vida, dentro de un auto quemado, y una familia que ahora espera respuestas. La Justicia deberá avanzar con las pericias para transformar las sospechas en certezas y determinar qué ocurrió en las horas previas al hallazgo.

Lo que tenés que saber

  • La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años.
  • Su cuerpo fue hallado dentro de un auto incendiado en Tucumán.
  • El hecho ocurrió sobre calle Francia al 1.100, cerca del parque 9 de Julio.
  • Los investigadores detectaron una atadura en el cuello de la mujer.
  • La Justicia investiga si se trató de un femicidio.

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