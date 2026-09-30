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30 de septiembre de 2026 - 09:19
Deportes.

Un árbitro de Primera dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Temperley: quién es y su historial

AFA confirmó quién será el árbitro que dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Temperley por la Fecha 32 de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Fernando Echenique&nbsp;

Fernando Echenique 

AFA designó a Fernando Echenique como árbitro para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Temperley, que se disputará el próximo sábado 3 de octubre por la Fecha 32 de la Primera Nacional. El juez cuenta con actividad principalmente en la Primera División y tendrá su segunda presentación del año en la segunda categoría del fútbol argentino.

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La terna arbitral se completa con Mariano Bardina como asistente 1; Juan Ricciardi como asistente 2; y el cuarto árbitro será Marcos Recalde.

Fernando Echenique dirigirá Gimnasia de Jujuy vs. Temperley

En lo que va de 2026, Echenique arbitró un solo encuentro de la Primera Nacional. Fue el pasado 13 de septiembre, por la Fecha 29, cuando Godoy Cruz venció 2-0 a Colón. En aquel partido mostró seis tarjetas amarillas y una roja. El resto de sus actuaciones durante este año se concentraron principalmente en la Primera División del fútbol argentino.

Además, será la primera vez que Echenique dirija a Gimnasia de Jujuy y a Temperley en este campeonato. Durante la temporada 2025 tampoco estuvo a cargo de encuentros de ninguno de los dos equipos.

Los números de Echenique en el Torneo Clausura

En lo que va del Torneo Clausura de Primera División, Echenique dirigió tres partidos: San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, Tigre vs. Belgrano y San Lorenzo vs. Talleres.

Entre esos tres encuentros mostró un total de 12 tarjetas amarillas, lo que representa un promedio de cuatro por partido. Además, sancionó un penal.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y Temperley

Gimnasia de Jujuy se entrenará a Temperley este sábado 3 de octubre desde las 15 horas, en el Estadio Alfredo Beranger.

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