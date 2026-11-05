¿Un golpe en el pecho puede causar un paro cardíaco? La explicación de un cardiólogo jujeño

Casos de paro cardíaco en el fútbol - Imagen creada con IA

La muerte de un futbolista del Tenerife tras un fuerte choque con un arquero generó preocupación por los riesgos de los impactos durante la práctica deportiva. Ante esta situación, el cardiólogo Augusto Barbosa (MP 3518) explicó cómo un golpe en el pecho puede desencadenar un paro cardíaco, incluso en deportistas profesionales, y destacó la importancia de conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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El especialista aclaró que se trata de un fenómeno extremadamente infrecuente y que no debe generar temor a practicar deportes. Sin embargo, señaló que conocer sus características y contar con herramientas para actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Barbosa explicó que existe un fenómeno conocido como commotio cordis, que se produce cuando un impacto sobre el pecho coincide con un momento específico del ciclo eléctrico del corazón y puede desencadenar una arritmia grave que provoca un paro cardíaco.

“Esto es algo muy infrecuente de ver y no solamente pasa en el ámbito deportivo, sino que puede pasar en una situación que no tiene que ver con el deporte”, señaló.

El profesional aclaró que todavía no se conoce el diagnóstico definitivo del futbolista mencionado, por lo que no es posible asegurar que su muerte haya sido causada por este mecanismo.

También explicó que la intensidad del golpe no es necesariamente el factor determinante. Un impacto relativamente moderado, si ocurre en el instante de mayor vulnerabilidad del ciclo cardíaco, puede desencadenar una alteración eléctrica potencialmente mortal.

Un pelotazo o una caída también pueden provocar este fenómeno

El cardiólogo indicó que la zona del pecho, especialmente sobre el esternón y hacia el lado izquierdo, es particularmente relevante en este tipo de situaciones.

Según detalló, estos episodios no se limitan a choques entre futbolistas. También existen casos asociados a pelotazos, golpes durante partidos de rugby, béisbol y otras disciplinas, e incluso accidentes domésticos.

“Un pelotazo con demasiada mala suerte y mucha precisión puede tener las mismas consecuencias”, explicó Barbosa.

El especialista mencionó que algunos registros describen episodios fuera del ámbito deportivo, como caídas o golpes accidentales contra muebles. No obstante, insistió en que la probabilidad de que ocurra este fenómeno es muy baja.

La importancia de la RCP para salvar vidas

Uno de los principales puntos que destacó Barbosa fue la necesidad de que deportistas, entrenadores y personas que participan de actividades recreativas conozcan las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Ante una persona que se desploma, no responde y no respira normalmente, es fundamental solicitar asistencia médica de inmediato, comenzar las compresiones torácicas y utilizar un desfibrilador externo automático (DEA), si está disponible.

“Ante una situación así, se actúa de forma inmediata llamando al 107 e iniciando, en lo posible, maniobras de RCP”, indicó.

Como ejemplo, recordó el caso del jugador de fútbol americano Damar Hamlin, quien sufrió un paro cardíaco durante un partido en 2023 y logró recuperarse después de recibir asistencia inmediata.

Barbosa explicó que la supervivencia ante estos episodios mejoró considerablemente gracias al conocimiento de las técnicas de reanimación y a la disponibilidad de dispositivos de desfibrilación.

Los controles cardíacos para quienes juegan al fútbol recreativo

Durante la entrevista también se abordó la situación de las personas que practican fútbol amateur, especialmente los adultos mayores de 40 años que participan en partidos recreativos durante los fines de semana.

El cardiólogo advirtió que un electrocardiograma, aunque resulta útil, no siempre es suficiente para evaluar todos los riesgos cardiovasculares de una persona.

Factores como el sobrepeso, los antecedentes médicos y los niveles de colesterol deben considerarse al momento de realizar una evaluación de salud.

En determinados casos, el profesional puede indicar una ergometría o prueba de esfuerzo, que permite observar cómo responde el corazón durante la actividad física.

Barbosa sostuvo que este estudio puede ser especialmente importante en jugadores adultos con factores de riesgo, aunque los controles deben definirse según la situación de cada paciente.

Desfibriladores y espacios cardioprotegidos en las canchas

Barbosa remarcó que una de las medidas más importantes para reducir las consecuencias de un paro cardíaco es contar con espacios deportivos preparados para responder ante una emergencia.

En ese sentido, señaló que algunos recintos deportivos deben disponer de desfibriladores accesibles en pocos minutos, además de personal capacitado para realizar maniobras de RCP.

“Tener áreas cardioprotegidas es fundamental y el conocimiento de las maniobras de RCP es lo que termina salvando las vidas”, sostuvo.

Finalmente, explicó que las posibles secuelas de un paro cardíaco dependen, en gran medida, del tiempo durante el cual el cerebro permanece sin recibir suficiente oxígeno. Por eso, la rapidez de la asistencia resulta determinante para aumentar las posibilidades de supervivencia y recuperación.

El especialista insistió en que estos episodios son extremadamente poco frecuentes y que el mensaje principal no debe ser dejar de practicar deportes, sino promover los controles médicos adecuados, la capacitación en RCP y la disponibilidad de desfibriladores.