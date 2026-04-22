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22 de abril de 2026 - 19:20
Deportes.

Un jugador estrella de Europa se lesionó a 50 días del Mundial 2026

El joven jugador pateó un penal, no pudo seguir el partido y crece la preocupación por su estado físico, a menos de 50 días del inicio del Mundial 2026.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Lamile Yamal salió lesionado en el Barcelona.

Lamile Yamal salió lesionado en el Barcelona.

Una de las grandes figuras del fútbol europeo encendió las alarmas este miércoles. Lamine Yamal, delantero del Barcelona y una de las cartas fuertes de España para la Copa del Mundo 2026, sufrió una lesión durante el partido ante Celta de Vigo y debió ser reemplazado de inmediato tras convertir un penal.

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Cómo fue la lesión de Lamine Yamal

La acción ocurrió en el primer tiempo del partido de LaLiga entre Barcelona y Celta. Yamal ejecutó el penal, convirtió el 1-0 para su equipo y enseguida mostró señales de dolor, con gestos claros de molestia en la pierna izquierda. El delantero no pudo continuar y abandonó el campo con visibles dificultades.

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Distintos diarios de España señalaron que la molestia estaría localizada en los isquiotibiales de la pierna izquierda, una zona especialmente sensible por los tiempos de recuperación que suele demandar.

Preocupación en Barcelona y en España

La lesión golpea en un momento decisivo de la temporada. Barcelona pelea por quedarse con LaLiga y, además, en el corto plazo tiene compromisos clave, entre ellos un nuevo clásico el 10 de mayo. Por eso, la salida de Yamal generó preocupación inmediata tanto en el club como en el entorno de la selección española.

La inquietud también crece por la cercanía del Mundial 2026. La FIFA tiene fijado el inicio del torneo para el 11 de junio de 2026, por lo que la lesión del atacante se produjo con menos de 50 días de margen antes del arranque de la competencia.

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