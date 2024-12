Un jujeño quedó entre los mejores del mundo en el FIFAe World Cup 2024

"Haber clasificado la verdad que fue un sueño o sea no me había caído la ficha aunque allá salido top 1 no pensé que me llamarían, lo veía medio imposible de ir a representar a Argentina en este mundial. Pero bueno cuando me llamo la AFA diciendome que estoy clasificado para ir a representarlos en el mundial saltamos de felicidad con toda mi familia, aunque ellos no entendía mucho pero bueno yo estaba tocando el cielo", le había contado, en una entrevista previa al mundial, a TodoJujuy.