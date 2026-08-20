Un jujeño se suma a la Primera Nacional luego de su paso por Sudamérica

Nicolas Nasisi integra el cuerpo técnico de Central Norte de Salta.

El jujeño Nicolás Nasisi dará un nuevo paso en su carrera profesional y se incorporará como preparador físico de Central Norte de Salta, equipo que compite en la Primera Nacional. Formará parte del nuevo cuerpo técnico encabezado por Alexis Mateo, que asume en un momento determinante de la temporada.

El conjunto salteño atraviesa una situación complicada en la tabla y está comprometido con la zona del descenso, por lo que el principal desafío del nuevo equipo de trabajo será revertir el presente deportivo y conseguir la permanencia en la categoría, tras la salida de Mario Sciqcua.

Un nuevo desafío en el fútbol argentino Para el preparador físico nacido en San Salvador de Jujuy será una nueva experiencia dentro de su recorrido profesional, esta vez en una de las principales categorías del ascenso argentino.

Su llegada a Central Norte se produce en un contexto de máxima exigencia, con un plantel que necesita sumar resultados para mejorar su posición y alejarse de los puestos más comprometidos (está 15 con 24 puntos, a dos del último Acassuso en la Zona A).

Una trayectoria con experiencia internacional Antes de desembarcar en Central Norte, Nasisi desarrolló buena parte de su carrera fuera de la Argentina y acumuló experiencia en distintos clubes de Bolivia y Perú. En Bolivia trabajó en Real Santa Cruz, Independiente, Libertad Gran Mamoré, Nacional Potosí y Club Bolívar. También tuvo una experiencia en el fútbol peruano formando parte de C.D. Los Chankas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico Nasisi | Preparador Físico (@pf_niconasisi)

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