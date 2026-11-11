Un sacerdote africano pide ayuda para terminar una obra en una iglesia de la Puna jujeña

En el pequeño pueblo de La Intermedia, ubicado en plena Puna jujeña , una comunidad religiosa busca completar los vitrales de su nueva iglesia. Para concretar el proyecto, el sacerdote misionero claretiano Katuka Bukasa, oriundo de la República Democrática del Congo, lanzó un pedido solidario a los jujeños: necesitan reunir aproximadamente un millón de pesos para finalizar los trabajos.

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El Párroco dialogó con TodoJujuy.com y explicó que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de vecinos y fieles que ya realizaron sus primeras contribuciones. Sin embargo, el dinero recaudado todavía no alcanza para cubrir el costo total.

La Intermedia es una pequeña localidad del departamento de Yavi, situada aproximadamente a 45 kilómetros de La Quiaca, en el norte de Jujuy. La comunidad pertenece a la parroquia de Yavi y recientemente construyó una nueva iglesia.

Parroquia de La Intermedia.

Actualmente, los vecinos trabajan para completar los vitrales que estarán ubicados en la parte superior de la entrada del templo, con una representación del Inmaculado Corazón de María.

“En la comunidad donde hemos hecho una nueva iglesia, se llama La Intermedia. Ahí estamos realizando vitrales del Corazón Inmaculado de María, arriba a la entrada. Y por eso necesitamos la colaboración de la gente”, explicó el sacerdote.

El proyecto busca completar uno de los detalles de la construcción, que representa un espacio de encuentro y celebración para los fieles de la localidad.

Cuánto dinero necesitan para terminar los vitrales

El padre Katuka Bukasa contó que la comunidad ya recibió aportes solidarios por un total de $907.000, una suma que permitió avanzar con la iniciativa.

Parroquia de La Intermedia.

Sin embargo, explicó que la persona encargada de realizar los vitrales reside en Buenos Aires y cobra por su trabajo en dólares. “Ya hemos recibido una ayuda de $907.000 pesos. Pero la señora que nos está ayudando para hacer los vitrales vive en Buenos Aires y nos cobra en dólares, 1.300 dólares”, detalló.

Según indicó el párroco, todavía necesitan reunir aproximadamente un millón de pesos para completar el proyecto.

Cómo colaborar con la iglesia de La Intermedia

El sacerdote invitó a los vecinos de Jujuy y a todas las personas que deseen colaborar a sumarse a la campaña solidaria. El objetivo es reunir el dinero restante para terminar los vitrales y completar esta etapa de la construcción.

Quienes quieran realizar un aporte pueden utilizar el siguiente alias: MANERA.ACERO.DIA

La comunidad espera que, con la ayuda de los jujeños, pueda alcanzar el monto necesario y completar los trabajos en el templo de La Intermedia. Cada colaboración, independientemente del monto, puede contribuir a que los vecinos de esta pequeña localidad de la Puna concreten su proyecto.