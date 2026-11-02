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2 de noviembre de 2026 - 19:29
Tragedia.

Un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro

El joven realizaba su primer vuelo junto a un instructor, que también falleció. La aeronave chocó contra un muro cerca de una playa de Brasil.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Tragedia en Río de Janeiro.

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La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, mientras que el instructor era Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. De acuerdo con la información publicada por medios brasileños, el accidente ocurrió cuando se aproximaban a una pista habilitada para este tipo de actividad turística.

Cómo ocurrió el accidente de ala delta en Río de Janeiro

El vuelo había comenzado en la rampa de Pedra Bonita, uno de los lugares más conocidos para la práctica de vuelo libre en Río de Janeiro. Desde allí, el turista argentino y su instructor se dirigían hacia la zona de aterrizaje de São Conrado, ubicada sobre la playa.

Sin embargo, durante la aproximación final, el ala delta habría realizado una trayectoria más baja de lo habitual. Según relataron testigos citados por la prensa brasileña, el equipo terminó chocando contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena.

En ese sector existe un desnivel de aproximadamente 2,5 metros, una característica del terreno que habría agravado las consecuencias del impacto. Las circunstancias exactas de la maniobra todavía son investigadas por las autoridades.

Tragedia en R&iacute;o de Janeiro.

Tragedia en Río de Janeiro.

Los dos ocupantes fueron trasladados al hospital

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió el aviso del accidente a las 11:23 y desplegó un operativo de emergencia con equipos terrestres, marítimos y aéreos. Ambos ocupantes fueron asistidos y trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, ubicado en el barrio de Gávea.

Según informó la Secretaría Municipal de Salud, los dos hombres ingresaron al establecimiento en paro cardiorrespiratorio y en estado crítico. Pese a los intentos de reanimación realizados por el personal médico, ninguno sobrevivió.

“Las víctimas dieron entrada en la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”, señaló el organismo sanitario, según reprodujo Infobae.

Era el primer vuelo del turista argentino

La investigación permitió establecer que Arismendi realizaba su primera experiencia en ala delta. El joven se encontraba de viaje en Río de Janeiro junto a un grupo de amigos que también participaban de la actividad.

Por su parte, Rodrigues dos Santos tenía experiencia como piloto del Club São Conrado de Vuelo Libre. Según declaró el vicepresidente de la institución, José Bruno Batalha Menescal Filho, el hombre llevaba aproximadamente diez años vinculado al vuelo y se había desempeñado como instructor durante el último año.

Suspendieron los vuelos e investigan las causas

Después del accidente, las autoridades dispusieron la suspensión de los vuelos en ala delta en la zona mientras avanzan las investigaciones. La medida busca permitir el trabajo de los equipos encargados de establecer cómo se produjo el choque.

La causa quedó a cargo de la Comisaría 15 de Río de Janeiro, con jurisdicción en Gávea. Los investigadores tomarán declaraciones a los testigos y realizarán peritajes sobre el equipo utilizado para determinar si existió una falla técnica, un error durante la maniobra u otra circunstancia que haya provocado el accidente.

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