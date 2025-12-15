lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 19:44
Pánico.

Un viento arrasador derribó una réplica de la estatua de la Libertad en Brasil

Una réplica de la estatua de la Libertad instalada frente a una tienda de la cadena Havan cayó sobre la vía pública en Guaíba.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Caída en Brasil.

Caída en Brasil.

image
Lee además
brasil inauguro una monumental estatua de la virgen de fatima que supera en altura al cristo redentor
Impactante.

Brasil inauguró una monumental estatua de la Virgen de Fátima que supera en altura al Cristo Redentor
El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal.
Mundo.

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Las imágenes muestran el momento en que la estructura —de varios metros de altura— pierde estabilidad debido a la fuerza del viento, se inclina lentamente y termina desplomándose sobre la calzada. El impacto quedó a escasos centímetros de un vehículo estacionado, evitando por muy poco un daño mayor.

Ráfagas que provocaron daños en varios puntos del estado

Según reportes regionales, el derrumbe de la estatua se produjo en el marco de un temporal que afectó a distintas zonas de Río Grande do Sul, donde se registraron múltiples incidentes por el viento y la lluvia. Medios locales reportaron caídas de árboles, daños en infraestructura y complicaciones en la circulación vial.

6cxlNKfOinfwbIJY

Las grabaciones compartidas muestran que, afortunadamente, no había peatones ni vehículos en tránsito inmediato al momento de la caída. Sin embargo, los portales remarcaron el riesgo evidente que generó el episodio, teniendo en cuenta el tamaño y peso de la estructura.

Un temporal con impacto en toda el área metropolitana

image

Guaíba forma parte del área metropolitana de Porto Alegre, una región que sigue siendo afectada por nuevos frentes de tormenta. En redes sociales, vecinos compartieron imágenes del fuerte viento y de otros daños ocasionados en la vía pública.

Hasta el momento, no trascendieron declaraciones oficiales de autoridades locales ni de la empresa propietaria de la estatua respecto a peritajes o medidas posteriores. La cobertura periodística se concentró en mostrar el registro visual del hecho y contextualizarlo dentro del temporal que golpea al sur de Brasil.

El episodio se suma a una serie de daños provocados por la inestabilidad climática en las últimas horas y se convirtió en una de las imágenes más compartidas del temporal por el peligro que representó la caída de la estructura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Brasil inauguró una monumental estatua de la Virgen de Fátima que supera en altura al Cristo Redentor

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Mundial 2026: los cruces estelares que encendieron la primera ronda

El FMI apoyó la medida del Banco Central sobre las bandas cambiarias y la acumulación de reservas

Los impensados términos que la RAE incluye este 2025 en el Diccionario de la Lengua Española

Lo que se lee ahora
Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz
Feroz temporal.

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel