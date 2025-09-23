martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 17:11
Redes sociales.

Una frase y un reencuentro inolvidable entre dos hermanos fueron furor en TikTok

El video, compartido por la hija de uno de los protagonistas, alcanzó más de dos millones de reproducciones y emocionó a miles de usuarios en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El reencuentro de dos hermanos tras 4 años.

El reencuentro de dos hermanos tras 4 años.

Un encuentro emocionante entre dos hermanos, separados durante cuatro años por la distancia que los separaba entre Argentina y España, conmovió a miles de personas en TikTok. El clip retrata el instante en que se reconocen tras una larga separación, se volvió viral en cuestión de horas.

Lee además
Un viaje por Estados Unidos “junto a Messi”: la creatividad de un joven argentino que conquistó las redes.  
Redes sociales.

Un joven editó sus fotos de vacaciones y sumó a Lionel Messi: así es el álbum viral
El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes.  
Tendencia.

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se hizo viral en las redes sociales

El contenido acumuló más de dos millones de reproducciones y cerca de 287.000 “me gusta”. La grabación fue compartida por la hija de uno de los hermanos, quien planeó toda la sorpresa. Para llevar a cabo el reencuentro, la joven pidió a su padre y a su pareja que se sentaran y se cubrieran los ojos, mientras el hermano que vivía en España regresaba al país y se acercaba sigilosamente al lugar donde se daría el emotivo momento.

El reencuentro de dos hermanos tras 4 años.

Así fue el momento en que se reencontraron los dos hermanos

La propuesta, diseñada para aumentar la intensidad del momento, permitió que el reconocimiento se diera mediante el tacto: con los ojos vendados, el padre palpó primero el brazo y luego la mano de su hermano, identificando al instante la fuerza particular de su apretón.

El pico de emoción del video se alcanzó cuando, al confirmar su identidad, los hermanos se fundieron en un abrazo prolongado, reflejando la profundidad de los sentimientos acumulados durante los años separados. Entre lágrimas y sonrisas, el hermano recién llegado de España sumó un toque de humor al pedir, como primera broma, “un asadito”, generando complicidad y risas en medio del reencuentro.

Asimismo, la expresión improvisada “Esa mano la conozco”, dicha en el instante en que se reconocieron, se convirtió en uno de los comentarios más recordados por los seguidores.

Embed

El impacto del video en TikTok fue inmediato y contundente. Cientos de miles de personas replicaron el clip y dejaron mensajes de cariño y admiración, resaltando la sinceridad del momento y la relevancia de los encuentros familiares tras largos periodos de separación.

“Lo vi como tres veces y las tres veces lloré”, “Los gritos de la señora quitaron toda la emoción”, “’Esa mano la conozco’, qué hago llorando por desconocidos”, “¿Cómo le va a dar la mano y lo va a reconocer?” y “Fue hermoso”, son algunos de los mensajes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un joven editó sus fotos de vacaciones y sumó a Lionel Messi: así es el álbum viral

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se hizo viral en las redes sociales

Un acróbata se hizo viral tras levantar con sus dientes a tres personas: el video

La reacción de una perra al ver la película "Marley y yo" que es furor en TikTok

Truco fácil: ¿Cómo sacar las manchas de aceite de auto de la ropa?

Lo que se lee ahora
La reacción de una perra al ver la película Marley y yo que es furor en TikTok.
Redes sociales.

La reacción de una perra al ver la película "Marley y yo" que es furor en TikTok

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025
Noche única.

Victoria Zamar del Departamento Manuel Belgrano es la Representante de Jujuy 2025

Detenido en Salta por intento de rapto (Foto ilustrativa) 
Estremecedor.

Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando estoy vivo
Justicia.

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando "estoy vivo"

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel