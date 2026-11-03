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3 de noviembre de 2026 - 19:03
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Una intendenta prohibió tomar mate a empleados municipales mientras atienden al público

La medida fue implementada en Barranqueras, Chaco, tras los reclamos de vecinos por las demoras en los trámites. La disposición también contempla sanciones para quienes no cumplan.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La medida contempla momentos especificos del trabajo&nbsp; y podrían haber sanciones a quienes no cumplan.

La medida contempla momentos especificos del trabajo  y podrían haber sanciones a quienes no cumplan.

La intendenta de Barranqueras, en la provincia de Chaco, Magda Ayala, decidió prohibir que los empleados municipales tomen mate mientras atienden al público. La medida fue establecida mediante un memorándum oficial, luego de que vecinos denunciaran largas filas y demoras en diferentes dependencias municipales. La disposición también establece restricciones para consumir alimentos y realizar actividades comerciales durante la atención.

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La decisión generó repercusiones entre los trabajadores y los contribuyentes, debido a que el mate es una de las costumbres más habituales durante la jornada laboral en Argentina. Sin embargo, la jefa comunal aclaró que la restricción no se aplica durante todo el horario de trabajo, sino específicamente cuando los empleados están atendiendo a los vecinos.

¿Por qué prohibieron tomar mate a los empleados municipales?

Magda Ayala explicó que la medida surgió a partir de reiterados reclamos de contribuyentes que debían esperar durante largos períodos para completar trámites administrativos.

"Hace un par de meses vinieron algunos vecinos porque estaban haciendo largas filas y estaban muy enojados porque podían observar que en la atención al público había muchos mates"

Según indicó, inicialmente se realizaron reuniones con los responsables de las distintas áreas municipales para intentar modificar estas prácticas. Sin embargo, ante la falta de cambios, se decidió avanzar con una disposición formal.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es garantizar una atención adecuada en sectores como Catastro, Industria y Comercio, el Juzgado de Faltas y el área de Empleo, donde diariamente concurren vecinos y comerciantes.

"El vecino que entra a la municipalidad tiene que ser bien atendido y no tiene por qué estar esperando que uno termine de tomar mate", afirmó Ayala.

¿Los empleados municipales no podrán tomar mate durante toda la jornada?

La intendenta aclaró que la medida no establece una prohibición absoluta del consumo de mate durante las seis horas de trabajo, comprendidas entre las 7 y las 13.

Los trabajadores podrán continuar tomando mate durante los momentos de descanso o cuando no haya vecinos esperando para ser atendidos. La restricción se aplica principalmente a los puestos de atención directa al público.

"Nosotros no estamos en contra de que el trabajador tenga su momento de descanso porque cada uno lo tiene", explicó la funcionaria.

Además, sostuvo que los elementos personales deberán permanecer guardados mientras se realizan tareas de atención a los contribuyentes.

Ayala también comparó la situación con la de otros trabajadores municipales, como los agentes de limpieza, alumbrado y tránsito, que desarrollan sus actividades en la vía pública.

La medida también prohíbe vender productos durante la atención al público

El memorándum municipal no se limita al consumo de mate. También establece restricciones para la venta de productos particulares dentro de las oficinas durante el horario laboral.

Según explicó la intendenta, anteriormente ingresaban vendedores ambulantes a las dependencias municipales y algunos empleados aprovechaban la jornada para comercializar artículos de sus propios emprendimientos.

Por ese motivo, la disposición establece que estas actividades deberán desarrollarse fuera del horario de trabajo y no podrán interferir con la atención a los ciudadanos.

Habrá sanciones para quienes incumplan la disposición

La normativa contempla llamados de atención y posibles sanciones disciplinarias para los empleados que no respeten las restricciones.

Ayala explicó que la decisión fue precedida por conversaciones y advertencias a los responsables de las distintas áreas, pero que finalmente consideró necesario formalizar las reglas de funcionamiento.

La intendenta también señaló que los jefes, secretarios, directores y coordinadores deberán supervisar el cumplimiento de la medida en las dependencias municipales.

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