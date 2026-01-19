Unión vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

A partir de las 20:00 (hora Argentina) el próximo jueves 22 de enero, Platense visita a Unión en el estadio de la Avenida, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Platense se impuso por 1 a 0.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.