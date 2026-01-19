Unión vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:00 (hora Argentina) el próximo jueves 22 de enero, Platense visita a Unión en el estadio de la Avenida, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Platense se impuso por 1 a 0.



Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura Fecha 2: vs Lanús: 29 de enero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Gimnasia (Mendoza): 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Central Córdoba (SE): 6 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs San Lorenzo: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Aldosivi: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 2: vs Instituto: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Talleres: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Independiente: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Boca Juniors: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Barracas Central: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina) Horario Unión y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

