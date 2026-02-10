Unión vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura se jugará el próximo viernes 13 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).

Así llegan Unión y San Lorenzo Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Central Córdoba (SE). En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo viene de caer en su estadio ante Huracán por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Unión resultó vencedor por 2 a 1.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Aldosivi: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sarmiento: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Estudiantes (RC): 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Talleres: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina) Horario Unión y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

