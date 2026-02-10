Unión vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura se jugará el próximo viernes 13 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Unión no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Central Córdoba (SE). En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.
San Lorenzo viene de caer en su estadio ante Huracán por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Unión resultó vencedor por 2 a 1.
