Vacunación antigripal en Jujuy: quiénes se vacunarán en la primera etapa y cuándo comenzará la campaña

Comienza la campaña de vacunacion antigripal en Jujuy.

Jujuy iniciará la campaña de vacunación antigripal en línea con el calendario nacional este miércoles 11 de marzo. Las dosis serán gratuitas y la primera etapa comenzará en el Centro de Especialidades Norte, para luego extenderse a puestos de salud y salitas de toda la provincia.

El personal de salud será el primero en vacunarse El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, explicó que el primer sector en recibir la inoculación será el personal de salud, con el objetivo de reforzar esa área ante el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias. Luego, la campaña continuará con las personas de riesgo, hombres y mujeres mayores de 65 años, además de niños y embarazadas.

La estrategia coincide con el adelanto de la campaña antigripal 2026 a nivel nacional, una medida adoptada ante la circulación temprana de virus respiratorios. La vacunación forma parte del Calendario Nacional y será gratuita para la población objetivo.

Vacunación antigripal. Se adelanta a vacunación antigripal Dónde comenzará la vacunación en Jujuy De acuerdo con lo indicado por Cadar, la campaña comenzará en el CEN, el Centro de Especialidades Norte. Luego se avanzará con la aplicación en puestos de salud y salitas de diferentes puntos de la provincia, ampliando progresivamente la cobertura.

Además, desde el Ministerio de Salud de Jujuy ya se había anticipado a fines de febrero, en el marco del COFESA, el inicio de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 y la distribución de dosis, en sintonía con la estrategia nacional. Hasta cuándo se extenderá la campaña Según señaló el funcionario, la campaña se extenderá hasta fines de marzo o abril, en función del ritmo de aplicación y de la disponibilidad de dosis. La prioridad estará puesta en los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de gripe. La vacunación antigripal es una de las herramientas principales para reducir complicaciones, internaciones y fallecimientos asociados al virus influenza, especialmente en personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo.

