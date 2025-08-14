Vancouver Whitecaps FC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Por la semana 24 de la MLS, Houston y Vancouver Whitecaps FC se enfrentan el domingo 17 de agosto desde las 22:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la semana 24 de la MLS, Houston y Vancouver Whitecaps FC se enfrentan el domingo 17 de agosto desde las 22:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.
Vancouver Whitecaps FC no pudo ante San José Earthquakes en el PayPal Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 8 a sus rivales.
En la fecha pasada, Houston finalizó con un empate 2-2 ante Austin FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 10 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Vancouver Whitecaps FC sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.
El encuentro será supervisado por Jon Freemon, el juez encargado.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.