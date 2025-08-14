jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 07:45
MLS

Vancouver Whitecaps FC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Vancouver Whitecaps FC y Houston se miden en el BC Place Stadium el domingo 17 de agosto a las 22:00 (hora Argentina) y Jon Freemon es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la semana 24 de la MLS, Houston y Vancouver Whitecaps FC se enfrentan el domingo 17 de agosto desde las 22:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

Así llegan Vancouver Whitecaps FC y Houston

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Vancouver Whitecaps FC en partidos de la MLS

Vancouver Whitecaps FC no pudo ante San José Earthquakes en el PayPal Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS

En la fecha pasada, Houston finalizó con un empate 2-2 ante Austin FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 10 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Vancouver Whitecaps FC sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El encuentro será supervisado por Jon Freemon, el juez encargado.


Fechas y rivales de Vancouver Whitecaps FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs St. Louis City: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Orlando City SC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Philadelphia Union: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Sporting Kansas City: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 15: vs Portland Timbers: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs San José Earthquakes: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs St. Louis City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 22: vs LA Galaxy: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Colorado Rapids: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Portland Timbers: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Horario Vancouver Whitecaps FC y Houston, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

