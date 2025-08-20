Vancouver Whitecaps FC vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Por la semana 25 de la MLS, St. Louis City y Vancouver Whitecaps FC se enfrentan el sábado 23 de agosto desde las 22:30 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Vancouver Whitecaps FC terminó con un empate en 1 frente a Houston en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 9 a favor.
St. Louis City llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Chicago Fire. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 10.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue un empate por 0 a 0.
