Vancouver Whitecaps FC vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Por la semana 25 de la MLS, St. Louis City y Vancouver Whitecaps FC se enfrentan el sábado 23 de agosto desde las 22:30 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

Así llegan Vancouver Whitecaps FC y St. Louis City Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Vancouver Whitecaps FC en partidos de la MLS Vancouver Whitecaps FC terminó con un empate en 1 frente a Houston en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 9 a favor.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS St. Louis City llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Chicago Fire. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 10.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue un empate por 0 a 0.

Fechas y rivales de Vancouver Whitecaps FC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Orlando City SC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Philadelphia Union: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Sporting Kansas City: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 15: vs Portland Timbers: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Seattle Sounders: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Houston: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs FC Dallas: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs CF Montréal: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs San José Earthquakes: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Los Angeles FC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Horario Vancouver Whitecaps FC y St. Louis City, según país Argentina: 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas

