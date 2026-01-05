Venezolano en Jujuy: "Esta dictadura acabó con todo, con la historia de Venezuela"

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos , sumió al mundo en un debate político y moral, y a Venezuela en tiempos de cambios . Residentes venezolanos en Jujuy analizaron lo vivido el sábado y el futuro inmediato de su país.

José Jairo Márquez es de la colectividad venezolana en Jujuy , y tras el sábado histórico que vivió su país, afirmó que “ creo que todos sentimos lo mismo, nos agarra de sorpresa y sabíamos que en cualquier momento podía pasar ”.

Afirmó que “ se agotaron todas las alternativas posibles , las alternativas democráticas, las de diálogo y las pacíficas, así que era el momento de esto”, y dijo que las primeras informaciones que les llegaron causaron preocupación.

“No sabíamos cómo era en realidad todo el suceso. Luego cuando nos enteramos que fue solamente en Caracas, ya hubo como que más tranquilidad”, marcó. “Quedé sorprendido, pero políticamente hablando aliviado porque yo creo que ya era la hora y era la salida completa ”.

Dijo que las comunicaciones con Venezuela son parciales, porque “ellos ya desplegaron su maquinaria del terror, como siempre, es su modus operandi favorito hasta ahora, porque tienen ya las horas contadas y las condiciones cortas, ya no tienen ese privilegio de poder perseguir a la gente así nomás”.

La grieta de Venezuela en el mundo

“Cada matriz de opinión es diferente”, dijo Márquez. “Nosotros respetamos, pero solamente nosotros podemos decir lo que realmente es sentir este momento tan crucial para la historia, sobre todo para la historia de Venezuela, que nunca había atravesado un proceso como este”.

“Tuvimos nuestra época de dictadura, que fue hace más de 60 años, pero nada que ver con esta. La magnitud que tenía este régimen, esta dictadura, acabó con todo, con la historia de Venezuela, acabó con las familias, separó hogares, destruyó sueños, apagó vidas innecesariamente. Y creo que ya era suficiente”, señaló.

“Venimos arrastrando con esto desde el año 2013, que fue el primer desencadenante de todo esto, cuando claramente empezaron con el robo de las elecciones y siguieron con la misma matriz cuando desconocieron a la Asamblea Nacional en el año 2015, ya ahí comenzó lo que es la guerra civil interna en Venezuela”.

“Estoy hablando de hace 14 años, cuando empezaron con las persecuciones, aumentaron con estas en el 2016. A muchos estudiantes nos persiguieron, me incluyo, porque fui parte de esas víctimas vivas, porque lamentablemente muchos quedaron en el camino”, lamentó.

Ataque de Estados Unidos a Venezuela

El futuro

Dijo que Edmundo González y María Corina, son “para nosotros lo más grande que ha pasado en estos últimos tiempos, porque han sido los partícipes y los que han logrado esto. En quienes confiamos, la última esperanza que había”.

Las marchas a favor de Maduro

“Ellos siguen manejando, tienen su maquinaria del terror, como le decimos nosotros. Tienen su grupo al que financian para hacer este tipo de bochornos circenses, porque lo único que hacen es demostrar el ridículo de la poca formación que tiene esta gente”, subrayó.

“Ellos movilizan a su gente dentro de Venezuela, como siempre, amedrentados, amenazados, porque les dan dos o tres pesos y bueno, ellos salen a defender eso. Y luego están los perseguidos que no pueden salir a otra cosa”, describió.

Lamentó que el Helicoide se convirtió “en el centro de tortura más grande de Venezuela. Donde tienen presos políticos. Si una cárcel llegase a tener cuatro llaves, esta tiene 24 llaves. Es como uno de los tantos edificios arquitectónicos que tenía Venezuela y lo transformaron en una cárcel”, cerró.