Viento norte en la Quebrada de Humahuaca: fuertes ráfagas y polvo en suspensión

El intenso viento norte que comenzó durante la noche del jueves y se mantiene desde entonces continúa afectando a gran parte de Jujuy. El fenómeno, que obligó a emitir alertas meteorológicas y provocó caída de árboles, voladuras de techos, cortes de energía y otros daños en diferentes localidades, también se hace sentir con fuerza en la Quebrada de Humahuaca.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones continúan siendo adversas y las ráfagas siguen impactando en distintas zonas de la provincia.

Baja visibilidad y condiciones adversas En la Quebrada de Humahuaca se registran fuertes ráfagas acompañadas por una importante presencia de polvo en suspensión, una situación que reduce la visibilidad y complica tanto la circulación vehicular como las actividades al aire libre.

Las imágenes registradas en la zona muestran cómo el viento levanta grandes cantidades de tierra, generando un escenario de escasa visibilidad en varios tramos de la ruta y en sectores urbanos.

Recomiendan extremar los cuidados Ante la persistencia del fenómeno, las autoridades reiteraron las recomendaciones para la población: evitar permanecer al aire libre, asegurar objetos que puedan desprenderse, conducir con extrema precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras continúe vigente el alerta por fuertes vientos. El pronóstico indica que las ráfagas seguirán afectando a la provincia durante las próximas horas, por lo que se pide a la comunidad tomar todas las medidas preventivas necesarias.

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