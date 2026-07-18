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18 de julio de 2026 - 12:08
Jujuy.

Viento norte: una parte del techo de una vivienda se desprendió en Alto Comedero

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante el viernes 18 de julio provocaron importantes daños en una vivienda del sector B3 de Alto Comedero.

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Por  Agustín Weibel
Viento norte: una parte del techo de una vivienda se desprendió en Alto Comedero

Viento norte: una parte del techo de una vivienda se desprendió en Alto Comedero

El intenso viento norte que afectó a gran parte de la provincia dejó un nuevo episodio en Alto Comedero. En una casa ubicada sobre avenida Yuto, una parte de la cubierta cedió por la fuerza de las ráfagas, lo que obligó a desplegar un operativo preventivo para resguardar la zona.

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El viento provocó daños en una vivienda de Alto Comedero

Las intensas ráfagas de viento que se registraron durante el viernes 18 de julio en Jujuy ocasionaron nuevos inconvenientes en Alto Comedero. En esta oportunidad, una vivienda del sector B3 sufrió daños en la parte superior de su estructura como consecuencia del fuerte temporal.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Yuto y calle Chalican, donde una porción de la cubierta de la vivienda se desprendió debido a la intensidad del viento, generando una situación de riesgo para los habitantes y quienes transitaban por el lugar.

Ante esta situación, trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos Voluntarios San Florián junto con personal de Emergencias de la Provincia, quienes realizaron tareas para asegurar los elementos afectados y evitar que las ráfagas provocaran nuevos desprendimientos.

El operativo incluyó el resguardo del sector y la estabilización de la estructura comprometida, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos hasta que cesaran las condiciones climáticas adversas.

El viento dejó daños en distintos puntos de Jujuy

El episodio registrado en Alto Comedero se suma a otros hechos ocurridos durante la jornada del viernes, cuando el viento norte generó caída de árboles, voladuras parciales de techos, cortes de energía eléctrica y otros daños materiales en diferentes localidades de la provincia.

Las autoridades recomendaron a la población evitar circular cerca de árboles, carteles o estructuras inestables mientras continúen las ráfagas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier alerta meteorológica.

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