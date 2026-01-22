jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 15:28
Escándalo.

Wanda Nara filtró mensaje de Mauro Icardi contra L-Gante

Wanda Nara compartió capturas de supuestos chats privados con Mauro Icardi y expuso mensajes explosivos sobre L-Gante y sus hijas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Wanda Nara filtró mensaje de Mauro Icardi contra L-Gante

Wanda Nara filtró mensaje de Mauro Icardi contra L-Gante

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras filtrar conversaciones privadas con su expareja, Mauro Icardi. Las capturas, publicadas en sus redes sociales, muestran fragmentos de un diálogo cargado de reproches y tensión, en el marco del conflicto judicial que los enfrenta.

Uno de los mensajes más fuertes del futbolista apunta directamente al vínculo de sus hijas con el exnovio de la mediática, L-Gante. “Mis hijas comparten vacaciones en la costa, asados y días de pileta con la hija de su exnovio, drogadicto y presidiario”, habría escrito Icardi.

La China Suárez, en el medio de la polémica con Wanda Nara

Lejos de bajar el tono, Wanda involucró a China Suárez en el conflicto. En otro de los mensajes filtrados, Icardi escribió: “Ahora mi única prioridad son las nenas; imagino que Eugenia no se drogará delante de ellas”.

La conductora de MasterChef Celebrity recibió un importante reclamo de dos empresarios.
Wanda Nara filtr&oacute; mensaje de Mauro Icardi contra L-Gante

Wanda Nara filtró mensaje de Mauro Icardi contra L-Gante

La respuesta del delantero fue aún más tajante al cerrar ese intercambio: “No confío en ella. Confío en el papá que elegí”. La frase reavivó viejas tensiones y sumó un nuevo capítulo a una disputa que no deja de escalar.

El descargo completo de Mauro Icardi

Antes de la filtración de los chats, Icardi había publicado un extenso descargo contra Wanda Nara. “Voy a ser bien claro. Las mentiras de esta mujer son falsas”, escribió al inicio, en referencia a los dichos de la conductora sobre un supuesto diálogo fluido entre ambos.

A lo largo del texto, el futbolista enumeró distintos episodios que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo de la relación. Afirmó haber sido denunciado falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades y aseguró que fue excluido de sus propias casas mediante denuncias que calificó como falsas.

Mauro Icardi

También sostuvo que durante seis meses no pudo ver a Francesca e Isabella por una solicitud judicial y reclamó que “no cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas”. Además, acusó a su expareja de “envenenar la psiquis” de las niñas en su contra y cuestionó maniobras legales que, según él, buscaron cambiar jurisdicciones desfavorables.

