martes 10 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2026 - 20:52
Primera Nacional.

Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown por el Reducido

El Lobo recibirá al conjunto bonaerense el sábado 14 de noviembre, desde las 20, en el estadio 23 de Agosto. Conocé la terna arbitral completa.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Yamil Possi.

Yamil Possi.

Gimnasia de Jujuy ya conoce al árbitro que dirigirá su debut en el Reducido de la Primera Nacional 2026. Yamil Possi fue designado para impartir justicia en el encuentro frente a Almirante Brown, correspondiente a los octavos de final del torneo que definirá el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Lee además
Gimnasia de Jujuy, entre los 11 clubes inhibidos por FIFA
Jujuy.

Gimnasia de Jujuy está inhibido por FIFA y le impide inscribir refuerzos
El presidente de Gimnasia de Jujuy aclaró que el club lleva tres años pagando una deuda y espera resolver la inhibición antes del mercado de pases.
Deportes.

El presidente de Gimnasia de Jujuy explicó la inhibición de FIFA y llevó tranquilidad

El partido se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 20, en el estadio 23 de Agosto. El equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular para conseguir la clasificación a los cuartos de final.

La terna arbitral de Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

La organización del torneo confirmó las autoridades encargadas de controlar el partido entre el Lobo y el conjunto bonaerense.

  • Árbitro principal: Yamil Possi.

  • Asistente 1: Maximiliano Castelli.

  • Asistente 2: Federico Pomi.

  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez.

La designación forma parte de la programación oficial de la primera fase del Reducido, que comenzará el próximo fin de semana con siete enfrentamientos.

Qué pasa si Gimnasia de Jujuy empata con Almirante Brown

Gimnasia de Jujuy terminó en el cuarto puesto de la Zona B durante la fase regular de la Primera Nacional. Esa ubicación le permitió asegurarse la localía y contar con ventaja deportiva en esta instancia.

El encuentro se jugará a partido único, por lo que no habrá revancha. En caso de finalizar igualado después de los 90 minutos reglamentarios, el equipo jujeño avanzará directamente a los cuartos de final, sin necesidad de disputar tiempo suplementario ni una definición por penales.

Arranca el Reducido para Gimnasia de Jujuy.

Arranca el Reducido para Gimnasia de Jujuy.

De esta manera, Gimnasia podrá clasificar con una victoria o un empate, mientras que Almirante Brown estará obligado a ganar para continuar en la competencia.

Todos los árbitros designados para el Reducido de la Primera Nacional

Además del partido que se disputará en Jujuy, se confirmaron las autoridades para los restantes encuentros de la primera fase.

Atlanta vs. Estudiantes (BA)

  • Árbitro: Maximiliano Macheroni

  • Asistente 1: Iván Núñez

  • Asistente 2: Damián Espinoza

  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Temperley vs. Ciudad de Bolívar

  • Árbitro: Pablo Giménez

  • Asistente 1: Ramón Ortiz

  • Asistente 2: Gonzalo Roldán

  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Colón vs. FC Midland

  • Árbitro: Juan Pablo Loustau

  • Asistente 1: Iván Aliende

  • Asistente 2: Juan Ricciardi

  • Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

  • Árbitro: Bryan Ferreyra

  • Asistente 1: Matías Bianchi

  • Asistente 2: Joaquín Badano

  • Cuarto árbitro: Juan Nebbietti

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

  • Árbitro: Yamil Possi

  • Asistente 1: Maximiliano Castelli

  • Asistente 2: Federico Pomi

  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Deportivo Morón vs. Colegiales

  • Árbitro: Juan Cruz Robledo

  • Asistente 1: Adrián Delbarba

  • Asistente 2: Uriel García Leri

  • Cuarto árbitro: Julián Jerez

Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia y Tiro

  • Árbitro: Maximiliano Manduca

  • Asistente 1: Diego Martín

  • Asistente 2: Federico Cano

  • Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy está inhibido por FIFA y le impide inscribir refuerzos

El presidente de Gimnasia de Jujuy explicó la inhibición de FIFA y llevó tranquilidad

Gimnasia de Jujuy jugará el sábado 14 ante Almirante Brown por el Reducido

Gimnasia de Jujuy se prepara para el Reducido: "Es un partido de vida o muerte para nosotros"

Hernán Pellerano confirmó que recibió amenazas y aseguró que Gimnasia de Jujuy busca el ascenso

Lo que se lee ahora
La Selección argentina arranca los entrenamientos y se enfoca en el primer amistoso ante Uruguay. 
Deportes.

La Selección argentina se entrena para el duelo ante Uruguay en la Bombonera

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Día de la Tradición
País.

Día de la Tradición: por qué se celebra cada 10 de noviembre en Argentina

El papa León XIV en Palermo en la vigilia de los jóvenes
En vivo.

El papa León XIV a los jóvenes: "Gracias por esta acogida que solo Argentina puede dar"

Colegas, compañeros y familiares del policia fallecido.
Jujuy.

Caminaron más de tres horas para despedir a Lucas Soto, el policía que murió en avenida Savio

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy video
Jujuy.

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy

Los obispos le cantaron Volver al papa León XIV  video
Visita Papal.

Los obispos argentinos le cantaron el tango "Volver" al Papa León XIV durante una cena

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel