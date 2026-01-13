martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 14:29
Inseguridad.

A un mes del asesinato de Juan Vanega "no notamos ningún cambio", dijeron los vecinos

Vecinos del barrio Tupac Amaru, donde fue el asesinato de Juan Vanega, hablaron de cómo se encuentra la zona a un mes del brutal crimen.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Barrio Tupac Amaru donde mataron a Juan Vanega

Barrio Tupac Amaru donde mataron a Juan Vanega

A un mes del asesinato de Juan Vanega, el adolescente de 15 años que fue apuñalado durante una fiesta en el barrio Tupac Amaru, vecinos de la zona aseguraron que la situación del sector de Alto Comedero continúa siendo crítica. Lejos de sentir mayor protección tras el hecho, coinciden en que "la inseguridad persiste y que la presencia policial es prácticamente nula".

A un mes del crimen de Juan Vanega: qué dicen los vecinos de Tupac Amaru sobre el barrio

Droga e inseguridad a la luz del día

En diálogo con TodoJujuy.com, una vecina explicó que, pese al impacto que generó el crimen, “seguridad no hay porque siguen habiendo robos, siguen con el tema del consumo y venta de drogas”. La mujer afirmó que incluso durante la madrugada observan a malvivientes intentando ingresar a robar a distintas viviendas.

Temor diario en las calles

El temor también alcanza la vida cotidiana de las familias. La misma vecina relató que muchos padres evitan dejar que sus hijos jueguen en la calle: “No sabemos si los pueden golpear o si les pueden hacer algo. Tengo dos hijos y una nena de cuatro años, y la tengo que estar cuidando todo el tiempo”.

Otro vecino, consultado sobre la situación del barrio, fue tajante: “Últimamente es terrible, falta la policía y abunda la droga”.

Robos

Los robos, según coinciden los residentes, son frecuentes y ocurren incluso en horarios de la tarde. Una vecina contó que en un grupo de comunicación interna informaron que a un vecino “le habían sacado cosas de la casa, la garrafa, todo”. Dijo también que, pese a reforzar las rejas y pedir vigilancia entre los vecinos, la inseguridad la obliga a estar permanentemente alerta. “El día que pasó lo del chico se veía a la policía, hacían seguimiento y rondas, pero después de eso ya dejó de pasar”, lamentó.

En esa misma línea, otra mujer afirmó que la situación nocturna es aún más crítica, ya que la policía tarda mucho en llegar cuando alguien llama por ayuda. “Trato de no salir en la noche. En mi casa ya me entraron como cuatro veces a robar, tuve que enrejar todo”, expresó.

No notamos ningún cambio ni presencia policial, si anda la Policía anda de día, pero de noche sigue todo igual. No notamos ningún cambio ni presencia policial, si anda la Policía anda de día, pero de noche sigue todo igual.

barrio tupac amaru juan vanega (1)

Extenderán la prisión preventiva de los detenidos por el crimen de Juan Vanega

Al cumplirse un mes del crimen de Juan Vanega, el adolescente asesinado el pasado 13 de diciembre en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, el fiscal Guillermo Beller confirmó a TodoJujuy.com que solicitará la extensión de la prisión preventiva de tres de los imputados que continúan detenidos en el marco de la investigación.

Actualmente, permanecen privados de la libertad dos jóvenes de 18 años, sindicados como partícipes del hecho, y un adolescente de 16 años, también demorado en el marco de la investigación.

juan vanega asesinato

Al cumplirse los primeros 30 días de la prisión preventiva dictada para tres de los acusados por el crimen de Juan Vanega, el fiscal Guillermo Beller confirmó a nuestro medio que solicitará la prórroga de la medida. El funcionario explicó que “aún resta definir la fecha para la audiencia para solicitar la prórroga”, instancia en la que se evaluará la continuidad de la detención.

Respecto del menor de 13 años identificado como presunto autor del homicidio, el fiscal Beller recordó que, según el marco legal vigente, “será derivado a una institución de menores, tal cual establece el régimen penal juvenil”.

