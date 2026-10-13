Aguas abiertas: Jujuy ganó la Copa al mejor equipo en Termas de Río Hondo

La natación jujeña tuvo un fin de semana para celebrar. El equipo Mantarrayas Natación Jujuy se consagró ganador de la Copa al Mejor Equipo durante la primera fecha de l Circuito Regional NOA de Aguas Abiertas , disputada el domingo 11 de octubre en el Dique Frontal de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

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Bajo la conducción del profesor Gonzalo Paredes, los representantes de Jujuy consiguieron importantes resultados en distintas categorías y distancias, que les permitieron quedarse con el primer puesto por equipos en la denominada Gran Fiesta de las Aguas Abiertas.

La competencia reunió a deportistas de distintos puntos del norte argentino y contó con pruebas de 500 metros, 1000 metros, 2 kilómetros y 4 kilómetros.

En los 500 metros , Fernando Morales consiguió el segundo puesto, mientras que Benjamín Vidal y Gabriela Aachura Llanos también formaron parte de la representación jujeña.

En la prueba de 1000 metros, Ignacio Andrés Vale y Mía Victoria Fernández finalizaron segundos en sus respectivas categorías, Benicio Milo Ledesma obtuvo el tercer lugar y Elizabeth Gutiérrez terminó quinta.

Los 2 kilómetros también dejaron resultados destacados para Mantarrayas. Martina Ledesma, Tiara Torrejón y Leila Cortez se consagraron ganadoras en sus categorías, mientras que Julieta Humacata, Nehuén Terrazas y Santiago Cruz consiguieron el segundo puesto.

En esta misma distancia, Sebastián Jerez terminó cuarto, Valentina Fernández quinta, Melina Cabrera octava, Fabiana Aragón y Fernando González novenos, Alicia Justiniano undécima, Meri Calatayud duodécima y Cristian Cardozo decimocuarto.

Antonio Reynoso Mayo ganó la clasificación general de los 4 kilómetros

Una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada fue la de Antonio Reynoso Mayo, de apenas 15 años, quien se quedó con el primer puesto de la clasificación general y de su categoría en los 4 kilómetros.

El joven nadador jujeño completó el recorrido en un tiempo de 1:09:48.63, imponiéndose en una de las pruebas más exigentes del encuentro.

En la misma distancia, Tiziano Espinoza obtuvo el segundo puesto tanto en la clasificación general como en la categoría Pre-Máster masculina, con un registro de 1:14:11.50.

Por su parte, Agostina Berruezo consiguió el segundo lugar en su categoría, mientras que Bruno Urbina también completó los 4 kilómetros y contribuyó al resultado colectivo.

Dos promesas jujeñas se preparan para el Mundial OCEANMAN

El gran presente de Mantarrayas Natación Jujuy tendrá continuidad en el plano internacional. Antonio Reynoso Mayo, de 15 años, y Valentina Pía Fernández, de 10, se preparan para competir en el OCEANMAN World Final Championship 2026, que se desarrollará del 9 al 15 de noviembre en Miches, República Dominicana.

Para Antonio será su segunda participación mundialista, después de haber competido en Dubái en diciembre de 2025. El adolescente buscará sumar una nueva experiencia internacional y continuar creciendo dentro de las aguas abiertas.

Valentina, por su parte, tendrá la oportunidad de representar a Jujuy en una competencia que reúne a nadadores de diferentes países, en un importante desafío para su corta edad.

Ambos deportistas continúan con su preparación mientras sus familias trabajan para reunir los fondos necesarios que les permitan afrontar los gastos del viaje.

Cómo ayudar a los nadadores jujeños a llegar al Mundial

Para concretar su participación en República Dominicana, los jóvenes necesitan apoyo económico destinado a cubrir traslados, inscripciones y alojamiento.

Las familias convocaron a vecinos, empresas e instituciones a colaborar mediante aportes a los siguientes alias: