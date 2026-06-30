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30 de junio de 2026 - 10:25
Salud.

Alerta sanitaria: la ANMAT retiró del mercado un producto inyectable estético falsificado

La medida alcanza al NCTF 135 HA LINEDERM, tras detectarse versiones apócrifas en circulación con datos inciertos sobre su fabricación y composición.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió un producto estético inyectable por riesgo para la salud.

La ANMAT prohibió un producto estético inyectable por riesgo para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este martes la prohibición del uso, la venta y la distribución en todo el país de un producto destinado a tratamientos estéticos inyectables, luego de detectar la presencia de unidades apócrifas en circulación.

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La resolución quedó formalizada a través de la Disposición 4002/2026, difundida en el Boletín Oficial. La prohibición abarca el producto identificado como “NCTF 135 HA LINEDERM, Acide hyaluronique, LOT 2731905, vto. 2026-10”, tras la denuncia presentada por la firma OXA PHARMA S.A., representante en Argentina del producto original NCTF® 135 HA, que alertó sobre la aparición de unidades falsificadas en el mercado local.

Según explicó la ANMAT, las unidades detectadas presentaban diferencias visuales respecto del producto autorizado.

El motivo por el que ANMAT quita del mercado el producto

De acuerdo con lo informado por la ANMAT, los ejemplares identificados mostraban variaciones visibles en relación con el producto habilitado, incluyendo alteraciones en la tipografía, en la gama de colores del envase y en los logotipos. Asimismo, mientras que el producto legítimo es elaborado en Francia, las versiones apócrifas indicaban a Corea como lugar de fabricación.

La compañía además precisó que el lote 2731905 no fue ingresado al país por la firma ni producido por el fabricante original, debido a que su sistema de codificación no coincide con el esquema utilizado por la empresa responsable del producto.

Por su parte, el organismo regulador recordó que el NCTF® 135 HA cuenta con autorización como producto médico indicado para la revitalización cutánea, la hidratación de la piel y los tratamientos antiarrugas, y que su aplicación es de uso exclusivo profesional.

La ANMAT prohibió un producto estético inyectable por riesgo para la salud.

Asimismo, el organismo señaló que el producto está categorizado como dispositivo médico de clase IV, es decir, dentro del nivel más alto de riesgo sanitario, y que su aplicación se realiza mediante inyecciones.

En este marco, la ANMAT advirtió que no se dispone de información sobre las condiciones de fabricación, la composición, la procedencia ni la esterilidad de las unidades apócrifas, motivo por el cual podrían implicar un riesgo potencial para la salud de los usuarios.

Previo a la resolución que dispuso la prohibición, el organismo difundió una alerta sanitaria a través de su página web y, además, la Coordinación de Asuntos Judiciales formalizó la denuncia penal correspondiente.

Según explicó la ANMAT, las unidades detectadas presentaban diferencias visuales respecto del producto autorizado.

Asimismo, la resolución establece la notificación de la medida a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones del país y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, organismo que depende de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

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