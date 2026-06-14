La Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño ya tiene a su nueva embajadora 2026. Se trata de Celeste Adela Murillo, de 19 años, representante de San Salvador de Jujuy, quien fue elegida durante la primera jornada del tradicional evento que comenzó en El Carmen.

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Celeste Adela Murillo fue consagrada como la nueva Embajadora del Alfajor Jujeño 2026 en el marco de la quinta edición de la fiesta provincial, una celebración que cada año convoca a productores, emprendedores, familias y visitantes alrededor de uno de los productos más representativos de la gastronomía local.

La elección se realizó durante la jornada del sábado, como una de las actividades centrales del festival. Celeste, representante de San Salvador de Jujuy, fue elegida por el jurado entre las candidatas que participaron de la convocatoria y tendrá ahora la responsabilidad de acompañar la promoción de la Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño durante el año.

El evento comenzó el viernes 13 de junio y se desarrolla en la plaza central de El Carmen, con entrada libre y gratuita . La propuesta se extenderá hasta el lunes 15, con stands, concursos, espectáculos y actividades pensadas para toda la familia.

Según lo previsto por la organización, la quinta edición cuenta con la participación de más de 200 emprendedores y cerca de 70 productores alfajoreros, que llegaron con distintas propuestas para ofrecer al público. La fiesta se consolidó como una vidriera importante para quienes elaboran alfajores, productos regionales y otras propuestas gastronómicas.

Alfajor Jujeño: Celeste Murillo es la nueva embajadora 2026 Alfajor Jujeño: Celeste Murillo es la nueva embajadora 2026

El Carmen vive la Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño

Durante todo el fin de semana, El Carmen se convierte en punto de encuentro para vecinos, turistas, emprendedores y productores. La plaza central recibe a quienes llegan para recorrer los stands, probar distintas variedades de alfajores y acompañar una celebración que combina gastronomía, cultura y trabajo local.

Uno de los momentos más esperados del cronograma es el concurso de alfajores, previsto para este domingo. Allí participan productores de distintos puntos de la provincia, en una instancia que busca reconocer la calidad, la creatividad y el crecimiento del sector alfajorero jujeño.

Además de la competencia, la fiesta ofrece espectáculos y espacios de comercialización, lo que permite fortalecer el trabajo de emprendedores que encuentran en este evento una oportunidad para mostrar sus productos ante miles de personas.

La elección de Celeste Murillo como nueva embajadora también forma parte de esa identidad festiva. Su rol será representar al evento y acompañar la difusión de una celebración que ya forma parte del calendario provincial.

La Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño continuará este domingo y lunes en El Carmen, con entrada libre y gratuita. Para quienes todavía no asistieron, la propuesta sigue abierta como una opción para disfrutar en familia, recorrer la plaza central y conocer el trabajo de productores que hacen crecer esta tradición gastronómica.