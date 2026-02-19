Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 22 de febrero a Lanús por la fecha 6 del Apertura en el Semillero del Mundo.
Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 22 de febrero a Lanús por la fecha 6 del Apertura en el Semillero del Mundo.
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Independiente.
Argentinos Juniors sacó un triunfo frente a River Plate, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 3 a favor.
Lanús llega a este encuentro con una derrota ante Independiente por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 8.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Argentinos Juniors fue el ganador por 2 a 0.
