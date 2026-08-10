Así es el cambio de Mica Riera para interpretar a Susana Giménez en "Moria".

Para interpretar a Susana Giménez durante la década del 80 , la actriz Mica Riera atravesó una transformación física que incluyó depilarse casi por completo las cejas , usar una peluca de rulos rubios y vestir un atuendo cubierto de lentejuelas violetas .

El cambio de imagen se produjo mientras enfrentaba varias semanas de ansiedad y modificaciones en su aspecto físico que, sin embargo, respondían también a otro motivo.

En el plano personal, Micaela Riera espera su primer hijo junto a Tomás, su pareja, quien mantiene un perfil alejado de la exposición pública y se dedica a trabajar en el campo . La actriz confirmó el embarazo sobre el escenario a fines de julio. Al mismo tiempo, atraviesa un importante momento de su carrera con la llegada de Moria , la serie biográfica de Netflix centrada en Moria Casán , cuyo estreno está previsto para el 14 de agosto .

La metamorfosis de la actriz durante la producción fue documentada a través de distintas fotografías que ella misma publicó desde los camarines. Entre todas, una de las que más llamó la atención fue una selfie tomada bajo una iluminación artificial directa, en la que se pueden apreciar sus cejas prácticamente eliminadas , reducidas a una línea muy delgada y alejada de su forma habitual, lo que deja el sector entre ambas cejas mucho más despejado y visible.

La actriz contó entre risas por qué decidió modificar de esa manera sus cejas: “Casi no tengo fotos interpretando a la Su. Porque tuve la maravillosa idea de depilarme las cejas como ella en los 80’s y después no me podía mirar al espejo ni siquiera”. Con el mismo tono de humor, terminó el mensaje con un agradecimiento irónico dirigido a la cuenta @quieromiscejas, a la que reconoció “por seguir mis locuras e ir en contra de tus principios”.

La caracterización de Riera, paso a paso

En otra de las fotografías, Riera aparece sentada en la silla de maquillaje y caracterización, con el pelo rubio platinado sujetado debajo de una malla que deja completamente despejado el contorno de su rostro. En la escena también se observa una mano fuera de plano que sostiene una brocha, preparada para continuar con la aplicación del maquillaje.

En el escenario del rodaje se distinguen, en segundo plano, estanterías metálicas repletas de elementos de peluquería que marcan los límites del espacio de trabajo. La imagen está acompañada por una frase escrita en blanco que, con tono irónico, sintetiza el ambiente que se vivía durante la caracterización: “Dignidad salió del grupo”.

Una tercera foto fue tomada a través del reflejo de un espejo del camarín y permite ver el instante en que una integrante del equipo de caracterización le coloca a Riera una peluca rubia con rulos grandes y abundantes, completando parte de la transformación de la actriz.

Con el maquillaje ya terminado y un corpiño violeta cubierto de lentejuelas, la actriz registra la escena con su propio celular. La peluca todavía se encuentra sin ajustar del todo y forma una especie de arco alrededor de su cabeza, dejando entrever el aspecto que el equipo buscaba conseguir con la caracterización. Sobre la fotografía aparece reiterada, en diferentes tamaños, la leyenda: “Que ganas de ver Moria”.

Moria Casán y el elenco que recrea su historia

La producción, creada y dirigida por Javier Van de Couter, está a cargo de About Entertainment, empresa encabezada por Mercedes Reincke y Armando Bo. La serie recorre y recrea diferentes momentos de la trayectoria y la vida de la reconocida vedette argentina.

La historia de Moria Casán será interpretada por tres figuras en diferentes momentos de su vida. Sofía Gala Castiglione se pondrá en la piel de la artista durante sus primeros años, mientras que Griselda Siciliani representará la etapa en la que alcanzó una mayor presencia en la televisión. Por su parte, Cecilia Roth ofrecerá una perspectiva retrospectiva vinculada con los inicios de su trayectoria.

El reparto también cuenta con Marco Antonio Caponi, quien interpreta a Mario Castiglione; Hernán Jiménez, en el papel de Jorge Porcel; y Sebastián Rosso, que encarna a Alberto Olmedo, además de otras figuras que completan el elenco.

Dentro de la historia que propone la producción, Susana Giménez ocupa un lugar destacado en la trayectoria de Moria Casán: primero como su compañera artística en el mundo de la revista y, posteriormente, como una figura cercana y de confianza durante una etapa decisiva para ambas referentes de la televisión argentina. Para representar a Susana en distintos momentos, la serie recurrió a dos actrices: Micaela Riera interpreta su versión de los años 80, mientras que Leticia Brédice asume el personaje correspondiente a la década del 90.

La trayectoria de Micaela Riera antes de Moria

La interpretación de Susana Giménez representa para Micaela Riera uno de los desafíos que atraviesa en una etapa de gran visibilidad dentro de su trayectoria profesional. La actriz, hija de la periodista Cristina Clement, dio sus primeros pasos laborales a los 14 años, cuando comenzó a incursionar en el ámbito del modelaje, antes de orientar posteriormente su carrera hacia la actuación.

El reconocimiento hacia Micaela Riera creció especialmente a partir de su papel como Fabiana Cantilo en El amor después del amor, la serie que retrata la vida de Fito Páez. Su actuación recibió una respuesta positiva tanto de la crítica como de los espectadores y la posicionó entre las figuras más destacadas de aquella producción.

Posteriormente, asumió el rol principal en No preguntes, largometraje dirigido por Agustín Palleres Yoffe que tuvo presencia en el Festival de Cine de Mar del Plata.

En distintas conversaciones con la prensa, Micaela Riera habló sobre el desafío de asumir la representación de Susana Giménez y sobre la responsabilidad que supone interpretar a una personalidad de semejante relevancia dentro de la cultura popular argentina. La actriz también señaló que la transformación para el personaje implicó determinadas exigencias sobre su aspecto.

Entre ellas, modificarse las cejas fue una de las consecuencias físicas más evidentes de la caracterización. Según contó, el cambio fue tan significativo que durante gran parte del rodaje optó por evitar tomarse fotografías.

El embarazo y la llegada de la serie a Netflix

La noticia de su embarazo se conoció el 29 de julio, cuando finalizaba una presentación de El Chat de Mamis, espectáculo teatral que Micaela Riera comparte con Eugenia Tobal, Carla Conte y otras integrantes del elenco. En los últimos minutos de la función, fue Conte quien se dirigió al público y planteó una cuenta regresiva para revelar la sorpresa. Mientras sus compañeras se apartaban, Riera quedó sola en el escenario y recibió una ovación inmediata por parte de los espectadores.

La serie Moria llegará al catálogo de Netflix el próximo 14 de agosto, pocos días antes de que Moria Casán celebre sus 80 años.

Durante la presentación del tráiler en su propio programa, la vedette se refirió al significado de esta producción y destacó el vínculo construido con sus seguidores a lo largo de su trayectoria: “Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes”.