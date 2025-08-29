Así están las rutas este viernes 29 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

En este este viernes 29 de agosto, te contamos el estado de las rutas de Jujuy y arterias de gran transito en la ciudad de San Salvador de Jujuy y provincia.
En este viernes 29 de agosto te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajos sobre la calzada y hechos viales registrados en la mañana.
El Paso de Jama presenta una imagen diferente a la de la semana pasada. Hasta el momento, el Servicio Metrológico de Chine no emitió alerta alguna, solo avisos por vientos moderados en la Regio de Arica y Atacama. Complejo fronterizo integrado Jama habilitado ambos sentidos Argentina – Chile para todo tipo de vehículo, por lo que el Complejo Fronterizo integrado Jama se encuentra habilitado ambos sentidos Argentina – Chile.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito
* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente
* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.
MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34
RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente
* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.
* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.
MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34
RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito
MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto
* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.
* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos
MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.
Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.
RN 52 KM 28 sentido este oeste camión varado, transito media calzada con paso alternado
RN 52 entre los km 185 al 187 transitable media calzada con extrema precaución por arena sobre calzada (con aproximadamente 40 cm de alto de arena sobre media calzada)
RP 53 transitable con precaución desde Puesto Viejo hasta Cruce Cañada empalme con RN 34. por trabajos de repavimentación
RN34 - Intersección con RP61 Manantiales desvió de tránsito desde el día 07 al 31 de agosto
RP N°4 - Intersección Airampo y Escuela 190, corte total con desvíos por RN9 B Los Molinos por construcción de puente
RN 9 - Cuesta de Barcena hasta Volcán (neblinas)
Camino vecinal desde Santa Catalina hasta loc. El Angosto
RP 13 - Iturbe
RP 19 Altura Normenta - Ledesma
A partir de este lunes, viajar en colectivo de media distancia en Jujuy será más caro. El nuevo cuadro tarifario implica un aumento promedio del 5%, respecto del último incremento aplicado en julio.
El Carmen → $2.300 (antes $2.100)
Perico → $2.900 (antes $2.800)
Monterrico → $3.000
Volcán → $3.700 (antes $3.500)
La Mendieta → $4.800 (antes $4.500)
Aguas Calientes → $5.500 (antes $5.200)
San Pedro → $5.600 (antes $5.400)
Purmamarca → $7.600 (antes $7.300)
Tilcara → $8.000 (antes $7.600)
Libertador Gral. San Martín (L.G.S.M.) → $9.700 (antes $9.200)
Humahuaca → $11.900 (antes $11.400)
Yuto → $13.900 (antes $13.300)
Palma Sola → $15.300 (antes $14.500)
La Quiaca → $26.400 (antes $25.200)
