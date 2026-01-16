Atento Gimnasia de Jujuy: cambiaron la fecha de inicio de la Primera Nacional 2026

De esta forma, el inicio del torneo de segunda división, dará inicio el fin de semana del 14 de febrero.
Cuándo será el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026
Si bien la Primera Nacional 2026 comenzará finalmente el 14 de febrero, coincidiendo con el fin de semana largo de carnaval, la AFA aún no oficializó cómo quedará distribuida la Fecha 1 en cada una de las zonas. Esto implica que Gimnasia de Jujuy todavía no tiene confirmado su debut ante Midland, tal como estaba estipulado en el cronograma original.
Cabe recordar que, antes de la reprogramación, el Lobo tenía previsto jugar su primer partido el 6 de febrero en el Estadio 23 de Agosto. Sin embargo, el nuevo orden de los encuentros quedará supeditado a la decisión de la AFA y a la reestructuración completa del fixture de las zonas A y B.
A través de su página oficial, AFA detalló lo siguiente para los distintos torneos del ascenso:
"Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División C".