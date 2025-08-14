jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 10:12
Liga Profesional

Banfield vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

En la previa de Banfield vs Estudiantes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 17 de agosto desde las 16:15 (hora Argentina) en el estadio el Lencho. El árbitro designado será Nicolás Ramírez.

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 17 de agosto, a partir de las 16:15 (hora Argentina), Estudiantes visita a Banfield en el estadio el Lencho, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Banfield y Estudiantes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield fue derrotado en el Julio César Villagra frente a Belgrano por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes viene de vencer a Independiente Riv. (M) en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 5 goles y 3 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Estudiantes se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Ramírez.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 24 de agosto - 18:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Aldosivi: 25 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Banfield y Estudiantes, según país
  • Argentina: 16:15 horas
  • Colombia y Perú: 14:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:15 horas

FUENTE: nota.texto7

