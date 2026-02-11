Banfield vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Racing Club y Banfield se enfrentarán en el estadio el Lencho el próximo sábado 14 de febrero desde las 17:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Apertura.
Así llegan Banfield y Racing Club
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura
Banfield viene de caer por 0 a 1 frente a Belgrano. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1 partido de las 3 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 3 en el arco contrario.
Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura
Racing Club viene de un triunfo 2 a 1 frente a Argentinos Juniors.
Racing Club no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Racing Club se llevó la victoria por 1 a 3.
Pablo Dóvalo fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Banfield y Racing Club, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.