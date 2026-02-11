miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 08:40
Liga Profesional

Banfield vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Banfield y Racing Club, que se jugará el sábado 14 de febrero desde las 17:30 (hora Argentina) en el estadio el Lencho. Dirige Pablo Dóvalo.

BsAs (DataFactory)

Racing Club y Banfield se enfrentarán en el estadio el Lencho el próximo sábado 14 de febrero desde las 17:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Así llegan Banfield y Racing Club

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield viene de caer por 0 a 1 frente a Belgrano. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1 partido de las 3 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club viene de un triunfo 2 a 1 frente a Argentinos Juniors.

Racing Club no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Racing Club se llevó la victoria por 1 a 3.

Pablo Dóvalo fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Banfield y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
