Boca enfrenta a Barracas Central hoy a la tarde: hora, formaciones y por dónde verlo

Este lunes desde las 16, Boca visita a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.

Este lunes desde las 16 , Boca enfrentará a Barracas Central en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia , en el encuentro reprogramado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , correspondiente a la 12ª fecha del Torneo Clausura . Sin Rodrigo Battaglia , el Xeneize buscará recuperar terreno en el calendario con un triunfo que lo impulse en la tabla anual.

Fútbol. El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó

A su vez, se pondrá como objetivo arrimarse a la cima de la Zona A del campeonato. El árbitro del partido será Nicolás Lamolina . El equipo llega a este choque tras la caída por 2-1 ante Belgrano , resultado que complicó sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores .

La derrota en La Bombonera , sumada a los demás resultados de la 13ª fecha , dejó a Boca en el quinto puesto de la tabla anual con 50 puntos , por detrás de Rosario Central (62, ya clasificado), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51). Sin embargo, un triunfo frente a Barracas Central le permitiría escalar hasta la segunda posición , que otorga un pase directo a la fase de grupos de la Copa .

La oportunidad de oro que se le abre a Boca ante Barracas Central.

En la Zona A del Clausura , la más reñida de las dos, el Xeneize se ubica 10º . Aunque actualmente está fuera de los puestos de clasificación a octavos de final , un triunfo lo proyectaría hasta la tercera posición , mientras que un empate lo mantendría en el quinto lugar .

Barracas Central vs. Boca, por el Torneo Clausura.

De cara a este encuentro clave, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y quedará fuera por el resto de la fase regular. Su reemplazo sería Milton Delgado.

Además, se espera un cambio en la banda derecha del mediocampo, donde Williams Alarcón ingresaría en lugar de Brian Aguirre. Por su parte, Edinson Cavani continuó realizando trabajos diferenciados debido a una distensión en el psoas derecho y nuevamente no formó parte de la lista de concentrados.

Barracas Central llega tras un empate frustrante en la visita a Tigre. El equipo había tomado ventaja 2 a 1 con un hombre más en cancha, pero un gol en los minutos finales de Sebastián Medina igualó el marcador. Con ese resultado, el Guapo quedó séptimo en la Zona A, acumulando 18 puntos.

El Xeneize visitará el Claudio Chiqui Tapia para disputar el duelo correspondiente a la 12° jornada.

En la clasificación anual, Barracas Central lucha por asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana, un torneo que jugaría por primera vez en su historia. Actualmente se encuentra décimo, apenas un punto por debajo de Tigre, el último equipo dentro de los puestos de clasificación, lo que acentúa el pesar por los dos puntos que dejó escapar el pasado fin de semana.

Aunque todavía mantiene chances en ambas tablas, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua atraviesa su racha más negativa desde el inicio del Clausura, ya que no consigue un triunfo desde el 29 de agosto, cuando venció 2 a 1 a Newell's por la fecha 7. Desde ese entonces, perdió en casa frente a Sarmiento y sumó cuatro empates consecutivos ante Godoy Cruz, Belgrano, Estudiantes y Tigre.

Con la baja importante de Rodrigo Battaglia, los dirigidos por Claudio Úbeda buscarán volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Las probables formaciones de Barracas Central y Boca

Barracas: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.